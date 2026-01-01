Iki 69 % nuolaida FreeScout

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Lengva atvirojo kodo pagalbos tarnyba ir bendrosios pašto dėžutės sistema profesionaliam klientų aptarnavimui be mokesčių už agentą.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek FreeScout vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su FreeScout

FreeScout – tai nemokama, atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir bendrinamų el. pašto dėžučių platforma, sukurta naudojant PHP ir Laravel, skirta kaip savarankiškai talpinama alternatyva Help Scout ir Zendesk. Ji suteikia pažįstamą, profesionalią palaikymo sąsają su kelių pašto dėžučių palaikymu, konfliktų aptikimu, išsaugotais atsakymais ir darbo eigos automatizavimu – viskas, ko komandai reikia efektyviai valdyti klientų užklausas, nemokant abonementinių mokesčių už kiekvieną agentą.

Įdiegus FreeScout savo VPS serveryje su MariaDB, gauni visišką duomenų suverenumą kiekvienam kliento pokalbiui, neribotą agentų ir pašto dėžučių skaičių bei laisvę išplėsti funkcionalumą per modulių sistemą. Nėra mokesčių už agentą, nėra pokalbių limitų ir jokios rizikos, kad tiekėjas padidins išlaidas arba nutrauks paslaugą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės FreeScout savybės

Bendri gautieji

Keli agentai bendradarbiauja toje pačioje pašto dėžutėje, o susidūrimų aptikimas užkerta kelią pasikartojantiems atsakymams tam pačiam klientui.

Darbo eigos automatizavimas

Automatizuokite pasikartojančius veiksmus naudodami pasirinktines taisykles – automatiškai priskirkite bilietus, siųskite paruoštus atsakymus ir aktyvinkite pranešimus pagal nustatytas sąlygas.

Kelių pašto dėžučių palaikymas

Tvarkyk atskiras pašto dėžutes skirtingiems skyriams, prekės ženklams ar produktams iš vienos FreeScout instaliacijos.

Išsaugoti atsakymai

Sukurk atsakymų šablonų biblioteką dažniausiai užduodamiems klausimams, kad agentai galėtų tiksliai ir nuosekliai atsakyti per kelias sekundes.

Modulių sistema

Išplėskite funkcionalumą su bendruomenės moduliais, skirtais tiesioginiams pokalbiams, pasitenkinimo apklausoms, žinių bazei ir trečiųjų šalių integracijoms.

Kodėl verta naudoti FreeScout Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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