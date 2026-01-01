Įdiek FreeScout vienu spustelėjimu.
Lengva atvirojo kodo pagalbos tarnyba ir bendrosios pašto dėžutės sistema profesionaliam klientų aptarnavimui be mokesčių už agentą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FreeScout
FreeScout – tai nemokama, atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir bendrinamų el. pašto dėžučių platforma, sukurta naudojant PHP ir Laravel, skirta kaip savarankiškai talpinama alternatyva Help Scout ir Zendesk. Ji suteikia pažįstamą, profesionalią palaikymo sąsają su kelių pašto dėžučių palaikymu, konfliktų aptikimu, išsaugotais atsakymais ir darbo eigos automatizavimu – viskas, ko komandai reikia efektyviai valdyti klientų užklausas, nemokant abonementinių mokesčių už kiekvieną agentą.
Įdiegus FreeScout savo VPS serveryje su MariaDB, gauni visišką duomenų suverenumą kiekvienam kliento pokalbiui, neribotą agentų ir pašto dėžučių skaičių bei laisvę išplėsti funkcionalumą per modulių sistemą. Nėra mokesčių už agentą, nėra pokalbių limitų ir jokios rizikos, kad tiekėjas padidins išlaidas arba nutrauks paslaugą.
Pagrindinės FreeScout savybės
Bendri gautieji
Keli agentai bendradarbiauja toje pačioje pašto dėžutėje, o susidūrimų aptikimas užkerta kelią pasikartojantiems atsakymams tam pačiam klientui.
Darbo eigos automatizavimas
Automatizuokite pasikartojančius veiksmus naudodami pasirinktines taisykles – automatiškai priskirkite bilietus, siųskite paruoštus atsakymus ir aktyvinkite pranešimus pagal nustatytas sąlygas.
Kelių pašto dėžučių palaikymas
Tvarkyk atskiras pašto dėžutes skirtingiems skyriams, prekės ženklams ar produktams iš vienos FreeScout instaliacijos.
Išsaugoti atsakymai
Sukurk atsakymų šablonų biblioteką dažniausiai užduodamiems klausimams, kad agentai galėtų tiksliai ir nuosekliai atsakyti per kelias sekundes.
Modulių sistema
Išplėskite funkcionalumą su bendruomenės moduliais, skirtais tiesioginiams pokalbiams, pasitenkinimo apklausoms, žinių bazei ir trečiųjų šalių integracijoms.
Kodėl verta naudoti FreeScout Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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