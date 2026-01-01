Įdiekite „Moodist“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo aplinkos garsų mikšeris su 84 atrinktais garsovaizdžiais ir integruotais produktyvumo įrankiais susikaupimui ir atsipalaidavimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Moodist
Moodist yra atvirojo kodo aplinkos garsų maišytuvas, leidžiantis sluoksniuoti atrinktus garsovaizdžius, kad sukurtumėte tobulą garso aplinką susikaupimui, atsipalaidavimui ar kūrybiniam darbui. Su 84 kruopščiai atrinktais garsais – nuo lietaus ir miško garsų iki kavinės triukšmo ir baltojo triukšmo variantų – galite kurti individualius derinius, pritaikytus jūsų nuotaikai ar užduočiai, ir išsaugoti juos kaip nustatymus, kad vėliau galėtumėte vėl pritaikyti.
Be garso maišymo, Moodist tiesiogiai sąsajoje apjungia produktyvumo įrankių rinkinį: Pomodoro laikmatį, atgalinio skaičiavimo laikmatį, kvėpavimo pratimus, užduočių sąrašą ir užrašų knygelę. Derinius galima bendrinti per URL, kad kolegos ar draugai galėtų klausytis to paties garsovaizdžio. Savarankiškas talpinimas (angl. self-hosting) suteikia jums privačią, visada pasiekiamą instanciją jūsų nuosavame VPS, nepriklausant nuo trečiosios šalies paslaugos.
Pagrindinės Moodist savybės
Sluoksniuotas garso miksavimas
Sujunk kelis aplinkos garsus vienu metu ir reguliuok atskirus garso lygius, kad sukurtum asmeninį garsovaizdį.
Produktyvumo paketas
„Pomodoro“ laikmatis, atgalinio skaičiavimo laikmatis, kvėpavimo pratimai, užduočių sąrašas ir užrašų knygelė yra integruoti į tą pačią sąsają — nereikia jokių atskirų programėlių.
Dalijami mišiniai
Eksportuok savo dabartinį garsovaizdį kaip URL, kad komandos nariai ar draugai galėtų iš karto įkelti ir klausytis to paties mikso.
Išankstinių nustatymų valdymas
Išsaugok, pavadink ir iš naujo įkelk savo mėgstamus garsovaizdžius, kad galėtum grįžti į tinkamą aplinką vienu paspaudimu.
Progresyvioji žiniatinklio programa
Įdiek Moodist į savo pagrindinį ekraną, kad galėtum pasiekti neprisijungęs ir mėgautis programėlės patirtimi tiek staliniuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose.
Kodėl verta naudoti Moodist Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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