Įdiek Home Gallery vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama naršyklėje veikianti nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija su panašių vaizdų paieška, veidų atpažinimu ir geografine paieška.
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Ką gali kurti su Home Gallery
„Home Gallery“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama internetinė galerija asmeniniams nuotraukų ir vaizdo įrašų archyvams. Ji indeksuoja jūsų laikmenas diske, išskiria EXIF metaduomenis, generuoja kelių raiškų peržiūras ir suteikia greitą, begalinio slinkimo naršymo patirtį, kuri vienodai gerai veikia telefone, planšetiniame kompiuteryje ar staliniame kompiuteryje – neįkeliant nieko į trečiosios šalies debesies paslaugą.
Kuo ji skiriasi, tai turinio atpažinimu pagrįstas atradimas. „Home Gallery“ naudoja „TensorFlow“ modelius, kad įterptų kiekvieną nuotrauką panašių vaizdų paieškai, vykdo veidų aptikimą, kad galėtum naršyti pagal asmenį, ir atvirkštiniu būdu geokoduoja GPS koordinates į skaitomus vietovardžius. Originalūs failai lieka nepaliesti ir netgi gali būti perkelti neprisijungus, kai tik sukuriamos peržiūros, todėl ji puikiai tinka ilgalaikiams archyvams, apimantiems kelis diskus.
Pagrindinės Home Gallery savybės
Panašių paveikslėlių paieška
Pasirink bet kokią nuotrauką ir rask vizualiai panašius kadrus visame archyve – rask kiekvieną saulėlydžio, paplūdimio ar augintinio nuotrauką be rankinio žymėjimo.
Veido aptikimas
Veidai aptinkami automatiškai ir sugrupuojami, todėl visų vieno asmens nuotraukų peržiūra yra vienas paspaudimas, o ne varginantis žymėjimas po vieną.
Geo atvirkštinė paieška
GPS koordinatės EXIF duomenyse yra paverčiamos šalies, miesto ir vietovės pavadinimais, kad galerija taptų ieškomu žemėlapiu, kuriame matyti, kur buvo daryta kiekviena nuotrauka.
Išraiškinga užklausų kalba
Filtruok biblioteką, naudojant operatorius „ir“, „arba“ ir „ne“ pagal žymas, datas, vietas, veidus ir kameros metaduomenis, kad sukurtum tikslius išsaugotus rodinius.
Neprisijungusio šaltinio palaikymas
Išgavus peržiūras, originalus diskas gali likti neprisijungęs – tai puikiai tinka archyvams, išdėstytiems išoriniuose diskuose, kurie ne visada prijungti.
PWA mobilioji galerija
Įdiegiamoji progresyvioji žiniatinklio programa suteikia programėlei būdingą naršymo patirtį telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, nereikalaujant jokio vietinio diegimo ar programėlių parduotuvės.
Kodėl verta naudoti Home Gallery Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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