Įdiek Convex vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo reaktyvioji duomenų bazių platforma su realaus laiko užklausomis, ACID transakcijomis ir serverio funkcijomis šiuolaikinėms programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Convex
Convex yra reaktyvi duomenų bazių platforma, kuri iš naujo apibrėžia backend architektūrą šiuolaikinėms programoms. Ji sujungia dokumentų duomenų bazę su realaus laiko užklausų prenumeratomis, ACID transakcijomis ir serverio funkcijomis, kurios veikia tiesiogiai kartu su tavo duomenimis – viskas vienoje integruotoje platformoje. Kai duomenys keičiasi, kiekvienas prenumeruojantis klientas automatiškai atsinaujina be polling ar rankinio WebSocket valdymo.
Savarankiškas Convex talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau dedikuotus skaičiavimo resursus nuosekliam duomenų bazės veikimui ir visišką duomenų suverenumą, o tai yra labai svarbu programoms, tvarkančioms vartotojų duomenis, kuriems taikomi privatumo reglamentai. Šiame diegime yra Convex backend, skirtas duomenų saugojimui ir funkcijų vykdymui, ir valdymo skydas, skirtas tavo duomenų bazės valdymui, užklausų stebėjimui ir serverio funkcijų diegimui. Po pirmojo paleidimo sugeneruok administratoriaus raktą paleisdamas: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Pagrindinės Convex savybės
Reaktyvios realaus laiko užklausos
Užklausos automatiškai siunčia atnaujinimus prijungtiems klientams, kai tik pasikeičia duomenys, nereikalaujant apklausos ar rankinio „WebSocket“ kodo.
ACID transakcijos
Kiekvienas įrašymas yra visiškai transakcinis, užtikrinantis duomenų nuoseklumą vykdant lygiagrečius atnaujinimus daugelio vartotojų programose.
Funkcijos be serverio
Kurkite užpakalinės dalies logiką kaip TypeScript funkcijas, kurios veikia tiesiogiai duomenų bazės variklyje, kartu su jūsų duomenimis.
Integruota failų saugykla
Failus saugoti ir teikti integruotai, nekonfigūruojant atskiros objektų saugojimo paslaugos ar CDN integracijos.
Derinimas keliaujant laiku
Peržiūrėk istorinius duomenų būsenas ir pakartok praeities užklausas, kad diagnozuotum klaidas, jų neatkuriant gamyboje.
Kodėl verta naudoti Convex Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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