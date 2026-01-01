Įdiek GoatCounter vienu spustelėjimu.
Lengva, privatumą užtikrinanti žiniatinklio analizė, kuri rodo puslapio peržiūras ir lankytojų įžvalgas, nesekant asmeninių duomenų ir nenaudojant slapukų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GoatCounter
GoatCounter yra paprasta, atvirojo kodo žiniatinklio analizės platforma, skirta kūrėjams, norintiems prasmingų puslapio peržiūrų duomenų be privatumo kainos, kurią sukelia sekimo slapukai ar asmens duomenų rinkimas. Ji skaičiuoja puslapio peržiūras, nukreipiančiąsias nuorodas, naršykles, šalis ir ekrano dydžius – nieko daugiau. Nereikia jokių sutikimo reklamjuosčių.
Skirtingai nei sudėtingos analizės platformos, kurioms reikia daugybės paslaugų, „GoatCounter“ veikia kaip vienas konteineris su integruota SQLite duomenų baze. Savarankiškas talpinimas savo VPS serveryje visus lankytojų duomenis išlaiko tavo kontrolėje, visiškai izoliuotus nuo trečiųjų šalių analizės tinklų.
Pagrindinės GoatCounter savybės
Nereikia slapukų
Stebi puslapių peržiūras nenaudojant slapukų ar nuolatinių identifikatorių, todėl nereikia sutikimo juostos pagal BDAR ar EKT.
Lengvas vienas konteineris
Veikia kaip vienas Go dvejetainis failas su integruota SQLite duomenų baze – nereikia atskiros duomenų bazės paslaugos ar sudėtingos infrastruktūros.
Nukreipėjo ir šaltinio sekimas
Rodo, kurios svetainės, paieškos sistemos ir kampanijos generuoja srautą į tavo puslapius, neatskleidžiant lankytojų tapatybės.
Viešosios statistikos parinktis
Gali pasirinktinai padaryti savo analizės prietaisų skydelį viešai matomą, kad skaitytojai galėtų peržiūrėti svetainės statistiką be paskyros.
Stebėjimo scenarijus ir API
Įterpk mažą „JavaScript“ fragmentą arba naudok REST API, kad suskaičiuotum puslapio peržiūras iš bet kurios svetainės, SPA ar užpakalinės paslaugos.
Kodėl verta naudoti GoatCounter Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.