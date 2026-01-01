Įdiek LDAP Account Manager vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio sąsaja, skirta naudotojų, grupių ir objektų valdymui „OpenLDAP“ kataloge, naudojant patogią naršyklės vartotojo sąsają.
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Ką gali kurti su LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) yra brandi, atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta administruoti paskyras, saugomas LDAP kataloge. Užuot redagavę LDIF failus ar vargęsi su ldapsearch ir ldapmodify komandomis, administratoriai per naršyklę valdo „Unix“ ir „Samba“ vartotojus, grupes, pagrindinius kompiuterius, DHCP įrašus, „Kopano“ paskyras ir „Asterisk“ plėtinius. LAM supranta dažniausiai naudojamas LDAP schemas ir pateikia kiekvienai tipui pritaikytus redaktorius.
Šis šablonas sujungia LAM su „OpenLDAP“ katalogų serveriu, kad visa tapatybės sistema veiktų viename VPS serveryje už „Traefik HTTPS“. Savarankiškai talpinant LAM, katalogų kredencialai, grupių narystės ir tapatybės duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, nepasikliaujant trečiųjų šalių tapatybės teikėjais ar mokėjimais už SaaS paslaugas pagal vartotojų skaičių.
Pagrindinės LDAP Account Manager savybės
Naršyklės pagrindu veikianti administratoriaus sąsaja
Valdyk vartotojus, grupes, pagrindinius kompiuterius ir kitus LDAP objektus naudodamas skirtukais suskirstytą žiniatinklio sąsają, vietoj LDIF failų ir komandų eilutės įrankių.
Komplektuojamas „OpenLDAP“ serveris
Pateikiama su OpenLDAP katalogu, iš anksto sukonfigūruotu pagal pasirinktą bazinį DN, todėl diegimas suteikia ir katalogą, ir jo valdymo sąsają.
Paskyros tipo moduliai
Integruoti redaktoriai, skirti „Unix“ paskyroms, „Samba“ domenams, „Kopano“, „Asterisk“, DHCP, el. pašto slapyvardžiams ir „FreeRadius“, apima daugumą katalogų schemų nereikalaujant individualizuoto kodo.
CSV importas ir PDF eksportas
Masiškai kurkite paskyras iš skaičiuoklių ir generuokite spausdinamus PDF paskyrų lapus naujiems darbuotojams tiesiai iš katalogo duomenų.
Detalizuota prieigos kontrolė
Serverio profiliai, paskyrų profiliai ir modulio lygio leidimai leidžia tau deleguoti dalį katalogų administravimo, nesuteikiant visų LDAP administratoriaus teisių.
Svetainės kalbos sąsaja
Išversta į daugiau nei tuziną kalbų, kad administracinės komandos galėtų dirbti savo pageidaujama kalba, naudodamos tą patį bendrinamą katalogą.
Kodėl verta naudoti LDAP Account Manager Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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