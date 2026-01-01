Įdiek RStudio Server vienu spustelėjimu.
Naršyklėje veikianti R IDE, skirta statistiniams skaičiavimams, duomenų analizei ir vizualizavimui be vietinio diegimo.
Rinkis VPS planą RStudio Server
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RStudio Server
„RStudio Server“ yra žiniatinklio pagrindu veikianti „RStudio IDE“ versija, plačiausiai naudojama kūrimo aplinka R programavimo kalbai. Ji veikia visiškai naršyklėje, suteikdama duomenų mokslininkams, statistikams ir tyrėjams tą pačią turtingą funkcijomis R aplinką, kokią jie turėtų vietiniame kompiuteryje – scenarijų rengyklę, konsolę, grafikų peržiūros priemonę, paketų tvarkyklę ir aplinkos inspektorių – nereikalaujant, kad R ar „RStudio“ būtų įdiegta kiekvieno vartotojo kompiuteryje.
Savarankiškai talpinant „RStudio Server“ VPS serveryje, jūsų komanda gauna nuolatinę R aplinką, palaikomą dedikuoto procesoriaus ir atminties. Analizės, paketų diegimai ir dideli duomenų rinkiniai lieka serveryje, o ne vartoja vietinio kompiuterio resursus, todėl tampa praktiška vykdyti skaičiavimams imlius R darbo krūvius iš bet kurio įrenginio.
Pagrindinės RStudio Server savybės
Pilna R IDE naršyklėje
Visa „RStudio“ sąsaja – scenarijų rengyklė, konsolė, aplinkos naršyklė ir grafikų peržiūros programa – veikia tavo naršyklėje, nereikalaujant jokio vietinio R diegimo.
R Markdown užrašinės
Kurk ir generuok R Markdown dokumentus, kurie sujungia kodą, išvestį ir tekstą į atkuriamas HTML, PDF ar Word ataskaitas vienu paspaudimu.
Shiny programų kūrimas
Kurk ir peržiūrėk interaktyvias „Shiny“ žiniatinklio programas tiesiai iš redaktoriaus su tiesioginės peržiūros sritimi, skirta greitam iteravimui.
Paketų valdymas
Įdiekite ir valdykite R paketus iš CRAN, Bioconductor ir GitHub tiesiogiai iš IDE su automatiniu priklausomybių išsprendimu.
Integruota „Git“ integracija
Valdykite versijas, analizuokite scenarijus ir projektus su integruotu Git ir SVN palaikymu, neišeidami iš IDE.
Kodėl verta naudoti RStudio Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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