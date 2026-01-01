Įdiek Yuvomi vienu spustelėjimu.
Privatus, savarankiškai talpinamas šeimos planuoklis užduotims, kalendoriams, maistui, pirkiniams ir šeimos biudžetams vienoje, pirmiausia mobiliesiems skirtoje programėlėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Yuvomi
Yuvomi yra atvirojo kodo šeimos organizatorius, kuris sujungia užduotis, bendrinamus kalendorius, pirkinių sąrašus, maisto planus, receptus, biudžetus ir namų ūkio užrašus į vieną, pirmiausia mobiliesiems įrenginiams skirtą, progresyviąją žiniatinklio programėlę. Kiekvienas modulis yra nepriklausomas, todėl gali naudoti tik tas dalis, kurios tinka tavo namų ūkiui, ir ignoruoti likusias.
Savo VPS serveryje talpindamas Yuvomi, apsaugai jautrius namų ūkio duomenis – tvarkaraščius, kvitus, kontaktų sąrašus, medicininius priminimus – nuo trečiųjų šalių debesų paslaugų. SQLite duomenų bazė palaiko pasirenkamą AES-256 šifravimą ramybės būsenoje, o integruotas planuoklis tvarko automatines atsargines kopijas, kad tavo šeimos informacija liktų privati, neatsisakant patogumo.
Pagrindinės Yuvomi savybės
Bendras šeimos planuoklis
Koordinuok užduotis, kalendorius, valgiaraščius ir pirkinių sąrašus visiems namų ūkio nariams su kelių naudotojų priskyrimais ir pranešimais.
Pirmiausia mobiliesiems PWA
Įdiegiama kaip progresyvioji žiniatinklio programėlė, kuri telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose jaučiasi kaip vietinė, su neprisijungus pasiekiamais vaizdais, skirtais namų ūkio valdymui keliaujant.
Kalendoriaus integracijos
Sinchronizuok su Google Calendar, iCloud per CalDAV, Apple įrenginiais ir ICS prenumeratomis, kad visus esamus tvarkaraščius laikytum vienoje vietoje.
Užšifruota SQLite saugykla
Pasirenkamas SQLCipher AES-256 šifravimas apsaugo saugomus namų ūkio duomenis, o suplanuotos atsarginės kopijos gali būti dubliuojamos į bet kurią WebDAV paskirties vietą.
Modulinis buitinis įrankių rinkinys
Įjunk tik tuos modulius, kurių tau reikia – biudžetus, maisto planavimą, receptus, gimtadienius, kontaktus, dokumentus ar namų tvarkymą – o likusius praleisk.
Privatus ir be sekiklių
Jokių trečiųjų šalių sekimo įrankių, jokios telemetrijos ir MIT licencija leidžia visiškai kontroliuoti tavo šeimos duomenis tavo VPS serveryje.
Kodėl verta naudoti Yuvomi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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