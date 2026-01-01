Iki 69 % nuolaida Yuvomi

Įdiek Yuvomi vienu spustelėjimu.

Privatus, savarankiškai talpinamas šeimos planuoklis užduotims, kalendoriams, maistui, pirkiniams ir šeimos biudžetams vienoje, pirmiausia mobiliesiems skirtoje programėlėje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Yuvomi vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Yuvomi

Yuvomi yra atvirojo kodo šeimos organizatorius, kuris sujungia užduotis, bendrinamus kalendorius, pirkinių sąrašus, maisto planus, receptus, biudžetus ir namų ūkio užrašus į vieną, pirmiausia mobiliesiems įrenginiams skirtą, progresyviąją žiniatinklio programėlę. Kiekvienas modulis yra nepriklausomas, todėl gali naudoti tik tas dalis, kurios tinka tavo namų ūkiui, ir ignoruoti likusias.

Savo VPS serveryje talpindamas Yuvomi, apsaugai jautrius namų ūkio duomenis – tvarkaraščius, kvitus, kontaktų sąrašus, medicininius priminimus – nuo trečiųjų šalių debesų paslaugų. SQLite duomenų bazė palaiko pasirenkamą AES-256 šifravimą ramybės būsenoje, o integruotas planuoklis tvarko automatines atsargines kopijas, kad tavo šeimos informacija liktų privati, neatsisakant patogumo.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Yuvomi savybės

Bendras šeimos planuoklis

Koordinuok užduotis, kalendorius, valgiaraščius ir pirkinių sąrašus visiems namų ūkio nariams su kelių naudotojų priskyrimais ir pranešimais.

Pirmiausia mobiliesiems PWA

Įdiegiama kaip progresyvioji žiniatinklio programėlė, kuri telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose jaučiasi kaip vietinė, su neprisijungus pasiekiamais vaizdais, skirtais namų ūkio valdymui keliaujant.

Kalendoriaus integracijos

Sinchronizuok su Google Calendar, iCloud per CalDAV, Apple įrenginiais ir ICS prenumeratomis, kad visus esamus tvarkaraščius laikytum vienoje vietoje.

Užšifruota SQLite saugykla

Pasirenkamas SQLCipher AES-256 šifravimas apsaugo saugomus namų ūkio duomenis, o suplanuotos atsarginės kopijos gali būti dubliuojamos į bet kurią WebDAV paskirties vietą.

Modulinis buitinis įrankių rinkinys

Įjunk tik tuos modulius, kurių tau reikia – biudžetus, maisto planavimą, receptus, gimtadienius, kontaktus, dokumentus ar namų tvarkymą – o likusius praleisk.

Privatus ir be sekiklių

Jokių trečiųjų šalių sekimo įrankių, jokios telemetrijos ir MIT licencija leidžia visiškai kontroliuoti tavo šeimos duomenis tavo VPS serveryje.

Kodėl verta naudoti Yuvomi Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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