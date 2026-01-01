Įdiek Apache Solr vienu spustelėjimu.
Verslo lygio atvirojo kodo paieškos platforma, užtikrinanti viso teksto paiešką, paiešką pagal aspektus ir indeksavimą realiuoju laiku bet kokiai programai.
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Ką gali kurti su Apache Solr
„Apache Solr“ yra laiko patikrinta atvirojo kodo paieškos platforma, sukurta „Apache Lucene“ pagrindu ir naudojama tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Ji apdoroja viso teksto paiešką, fasadinę naršybą, rezultatų paryškinimą, erdvinę paiešką ir išplėstinį dokumentų tvarkymą – visa tai per REST API, kuri veikia su bet kuria programavimo kalba ar karkasu.
Savarankiškas „Solr“ talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę tavo paieškos infrastruktūrai, duomenų privatumui ir našumo derinimui be mokesčių už užklausas ar priklausomybės nuo tiekėjo. Nesvarbu, ar tau reikia svetainės paieškos, elektroninės prekybos produktų atradimo ar įmonės dokumentų paieškos, „Solr“ brandi ekosistema ir išplečiama schema daro ją patikrintu pagrindu.
Pagrindinės Apache Solr savybės
Viso teksto paieška
„Lucene“ varoma teksto analizė su tokenizavimu, kamienų nustatymu, sinonimais ir tinkamumo derinimu užtikrina tikslius rezultatus dideliuose dokumentų rinkiniuose.
Fasetinė navigacija
Įdiegtas fasetavimas leidžia vartotojams filtruoti pagal kategoriją, kainą, datą ar bet kurį indeksuotą lauką – tai standartinė sistema, esanti už e. komercijos ir turinio filtravimo sąsajų.
Realaus laiko indeksavimas
Dokumentai, įkelti į indeksą, tampa ieškomi per kelias sekundes, palaikydami beveik realaus laiko paiešką programoms, kurioms reikia naujų rezultatų.
Išsamus dokumentų tvarkymas
Integruota „Apache Tika“ integracija automatiškai išskiria ir indeksuoja tekstą iš PDF, „Word“ dokumentų, HTML ir daugiau nei tūkstančio kitų failų formatų.
REST API
Užklausk ir atnaujink indeksą per HTTP, naudojant JSON, XML ar CSV atsakymus – nereikia jokios „Solr“ specifinės kliento bibliotekos, norint integruoti su bet kokiu steku.
Kodėl verta naudoti Apache Solr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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