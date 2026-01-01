Įdiek PowerDNS-Admin vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinė žiniatinklio sąsaja, skirta valdyti „PowerDNS“ zonas, įrašus, naudotojus ir prieigos valdymą iš vieno valdymo pulto.
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Ką gali kurti su PowerDNS-Admin
„PowerDNS-Admin“ yra atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta „PowerDNS“ autoritatyviam DNS serveriui, suteikianti tau patogią vartotojo sąsają, skirtą valdyti pirmyn ir atgal nukreiptas DNS zonas, įrašus, šablonus ir DNSSEC raktus, nereikia redaguoti konfigūracijos failų ar rankiniu būdu kurti API iškvietimų. Ji palaiko vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę, zonos leidimus, veiklos registravimą ir autentifikavimą per LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) bei integruotas vietines paskyras su pasirenkamu dviejų veiksnių autentifikavimu.
Šis šablonas sujungia „PowerDNS-Admin“ su „PowerDNS“ autoritatyviuoju serveriu ir „MariaDB“ duomenų baze, kad gautum visiškai integruotą DNS talpinimo paketą savo VPS serveryje. Savitarninis talpinimas perkelia tavo vardų serverius, zonos duomenis ir DNS API visiškai į tavo kontroliuojamą infrastruktūrą, be jokių mokesčių už zonas ir be trečiųjų šalių DNS paslaugų teikėjo.
Pagrindinės PowerDNS-Admin savybės
Zonos valdymo UI
Kurk, redaguok ir ištrink pirmyn ir atgal DNS zonas bei įrašus naudodami tvarkingą žiniatinklio valdymo pultą, užuot redagavę zonos failus ar kviesdami neapdorotas API.
Komplektuojamas „PowerDNS“ serveris
Komplekte yra paruoštas naudoti PowerDNS autoritetingasis serveris su įjungtu HTTP API ir iš anksto prijungtu prie administratoriaus sąsajos, todėl sistema veikia iš karto.
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis
Priskirkite administratorius, operatorius ir zonos lygio naudotojus su detaliomis kiekvienos zonos teisėmis, kad komandos galėtų valdyti DNS nesidalindamos viena superadministratoriaus paskyra.
Įmonės autentifikavimas
Gali prisijungti prie esamų tapatybės sistemų, naudojant LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) ir pasirenkamą TOTP dviejų veiksnių autentifikavimą vietinėms paskyroms.
Veiklos registravimas ir auditas
Kiekvienas zonos ir įrašo pakeitimas registruojamas atsakingam vartotojui, suteikiant tau išsamią audito seką atitikčiai ir trikčių šalinimui.
Zonų šablonai ir IDN
Pakartotinai naudojami zonų šablonai pagreitina naujų domenų įdiegimą, o visapusiškas IDN ir Punycode palaikymas apima tarptautinius domenų vardus be rankinio konvertavimo.
Kodėl verta naudoti PowerDNS-Admin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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