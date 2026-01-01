Įdiek Matrix Conduit vienu paspaudimu.
Lengvas, Rust pagrindu veikiantis „Matrix“ namų serveris, skirtas saugiam, federaciniam pokalbiui su minimaliu išteklių naudojimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Matrix Conduit
„Matrix Conduit“ yra paprastas, greitas ir patikimas „Matrix“ serveris, parašytas „Rust“ kalba. Sukurtas kaip lengva alternatyva „Synapse“, jis pateikiamas kaip vienas dvejetainis failas su integruota „RocksDB“ duomenų baze, pašalinant poreikį „PostgreSQL“ ar kitoms išorinėms paslaugoms ir drastiškai sumažinant išteklių poreikį, reikalingą tavo paties pokalbių serveriui paleisti.
Savarankiškas „Conduit“ talpinimas VPS serveryje leidžia tau visiškai valdyti žinučių istoriją, mediją ir šifravimo raktus, vis dar jungiantis su pasauliniu „Matrix“ tinklu. Galinis šifravimas yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus, o bet kuris standartinis „Matrix“ klientas, toks kaip „Element“, „FluffyChat“ ar „Cinny“, prisijungia iš karto, todėl tavo bendruomenė ir toliau naudoja jau žinomus įrankius.
Pagrindinės Matrix Conduit savybės
Mažas pėdsakas
Vienas Rust dvejetainis failas su integruota RocksDB saugykla patogiai veikia mažuose VPS planuose, kur Synapse susidurtų su sunkumais.
End-to-end šifravimas
Privatūs kambariai ir tiesioginiai pranešimai pagal numatytuosius nustatymus yra šifruojami, todėl pranešimų turinys lieka neperskaitomas niekam kitam, išskyrus jų gavėjus.
Matrix federacija
Prisijunk prie vartotojų bet kuriame kitame pasaulio „Matrix“ serveryje per atvirąjį „Matrix“ protokolą ir federacijos tinklą.
Išorinių duomenų bazių nerasta
Visus duomenis saugo įterptojoje RocksDB instancijoje, pašalinant PostgreSQL nustatymo, derinimo ir atsarginių kopijų kūrimo sudėtingumą.
Standartiniai klientai palaikomi
Veikia su Element, FluffyChat, Cinny, Nheko ir kiekvienu kitu klientu, kuris naudoja „Matrix“ kliento-serverio API.
Registracijos prieigos rakto valdymas
Apribokite naujų paskyrų kūrimą naudodami bendrą slaptą raktą, kad tik tavo pakviesti žmonės galėtų prisiregistruoti tavo serveryje.
Kodėl verta naudoti Matrix Conduit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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