Įdiek Downtify vienu spustelėjimu.
Muzikos atsisiuntimo programa, kuri atsisiunčia garso įrašus iš „YouTube“ naudodama „Spotify“ nuorodas, automatiškai žymi failus metaduomenimis, albumo viršeliu ir dainų tekstais.
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Ką gali kurti su Downtify
„Downtify“ yra savarankiškai talpinama muzikos atsisiuntimo programa, kuri sujungia gausius „Spotify“ metaduomenis su „YouTube“ garso įrašų biblioteka. Įklijuokite bet kokią „Spotify“ nuorodą – vieno kūrinio, albumo ar viso grojaraščio – ir „Downtify“ automatiškai atsisiųs garso įrašą bei praturtins gautą failą albumo viršeliu, atlikėjo informacija, kūrinių numeriais, dainų tekstais ir žanro žymėmis.
Žiniatinklio sąsaja yra sąmoningai minimalistinė: pateikite URL, gaukite visiškai sužymėtą garso failą. Atsisiųsti failai saugomi nuolatiniame diske, todėl kolekciją lengva integruoti su bet kokia medijos bibliotekos tvarkykle. Darbalaukio pranešimai įspėja, kai baigiasi dideli atsisiuntimai. Savarankiškas talpinimas suteikia tau visišką kontrolę tavo muzikos bibliotekai, nepriklausomai nuo srautinio perdavimo prieinamumo ar mokesčių už kiekvieną srautą.
Pagrindinės Downtify savybės
Spotify nuorodų atsisiuntimai
Priima Spotify URL nuorodas atskiriems kūriniams, albumams ir grojaraščiams, tada automatiškai paima atitinkamą garso įrašą iš YouTube.
Automatinis metaduomenų žymėjimas
Įkelia albumo viršelį, dainų tekstus, atlikėjo informaciją, kūrinio numerius ir žanro žymas į kiekvieną atsisiųstą failą, kad biblioteka būtų tvarkingai organizuota.
Paketinio grojaraščio palaikymas
Atsisiunčia visus albumus ir grojaraščius viena operacija, tvarkydama eilės valdymą ir eigos stebėjimą fone.
Darbalaukio pranešimai
Įspėja, kai atsisiuntimai baigti, kad galėtum imtis kitų darbų, kol apdorojami dideli paketai.
Nuolatinė saugykla
Išsaugo visus atsisiuntimus į skirtąjį tomą, kuris išlieka po konteinerio perkrovimų ir integruojasi su išorinės medijos bibliotekos įrankiais.
Kodėl verta naudoti Downtify Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
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Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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