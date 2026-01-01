Įdiek WPS Office vienu spustelėjimu.
Pilnavertis biuro paketas su teksto redaktoriumi, skaičiuokle ir pristatymų programa, pasiekiamas iš bet kurios naršyklės per tavo VPS.
Rinkis VPS planą WPS Office
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WPS Office
„WPS Office“ yra išsamus biuro produktyvumo paketas, apimantis „Writer“, „Spreadsheets“, „Presentation“ ir PDF redagavimo įrankius. Jis pateikiamas kaip naršyklėje pasiekiama darbalaukio programa per „KasmVNC“ srautinį perdavimą, suteikiantis tau visą biuro aplinką iš bet kurio įrenginio, neįdiegiant programinės įrangos vietoje.
Savarankiškai talpinant „WPS Office“ VPS serveryje, suteikiama nuolatinė darbo erdvė su tavo dokumentais, visada pasiekiamais saugiu URL adresu. „WPS Office“ pasižymi dideliu suderinamumu su „Microsoft Office“ formatais – DOCX, XLSX ir PPTX – todėl tai yra praktiškas biuro paketas, skirtas dirbti su failais iš kolegų, naudojančių „Microsoft Office“.
Pagrindinės WPS Office savybės
Pilnas biuro paketas
Apima „Writer“ (teksto rengyklę), „Spreadsheets“ (suderinama su „Excel“), „Presentation“ (suderinama su „PowerPoint“) ir PDF įrankius viename pakete.
Prieiga per naršyklę
Pasiekite visą WPS Office darbalaukį iš bet kurios naršyklės naudodami KasmVNC, neįdiegę programinės įrangos savo vietiniame įrenginyje.
Suderinamas su „Microsoft Office“
Atidaryk, redaguok ir išsaugok DOCX, XLSX ir PPTX failus itin tiksliai, kad išlaikytum suderinamumą su „Microsoft Office“ naudotojais.
PDF redagavimas
Peržiūrėkite, komentuokite ir redaguokite PDF dokumentus tiesiogiai „WPS Office“ programoje, nekonvertuodami pirmiausia į kitą formatą.
Nuolatinė dokumentų saugykla
Dokumentai ir nustatymai išlieka tarp sesijų tavo VPS, todėl tavo darbo aplinka visada yra tokia, kokią ją palikai.
Kodėl verta naudoti WPS Office Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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