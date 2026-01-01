Įdiek PinePods vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama kelių naudotojų tinklalaidžių tvarkyklė su sinchronizavimu tarp įrenginių, „PodcastIndex“ paieška ir vietinėmis mobiliosiomis programėlėmis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PinePods
„PinePods“ yra atvirojo kodo tinklalaidžių tvarkyklė, sukurta namų ūkiams, komandoms ir individualiems klausytojams, norintiems, kad jų klausymosi istorija nebūtų saugoma trečiųjų šalių serveriuose. Ji sujungia patogią žiniatinklio sąsają su vietinėmis „Android“, „iOS“ ir stalinių kompiuterių programomis, kad visi įrenginiai būtų sinchronizuoti, nepasikliaujant komercinėmis tinklalaidžių platformomis.
„PinePods“ išsiskiria aukščiausios klasės kelių vartotojų modeliu, sujungtu su integruotu „gpodder“ API palaikymu ir „PodcastIndex“ integracija. Kiekvienas narys gauna nepriklausomas prenumeratas, eilę ir atkūrimo istoriją, dalindamasis vienu posistemiu. Patalpinus serverį savo VPS, tavo prenumeratų sąrašas, klausymosi įpročiai ir atsisiųsti epizodai išlieka visiškai privatūs ir be reklamos sekiklių.
Pagrindinės PinePods savybės
Kelių naudotojų paskyros
Kiekvienas narys turi nepriklausomas prenumeratas, eiles ir klausymosi istoriją, palaikomą bendro serverio – idealu šeimoms ar bendriems namų ūkiams.
Įrenginių sinchronizavimas
Atkūrimo pozicija, eilė ir prenumeratos sinchronizuojamos realiuoju laiku tarp žiniatinklio, „Android“, „iOS“ ir stalinių kompiuterių klientų, naudojant integruotą „gpodder“ API.
PodcastIndex paieška
Atrask naujų laidų naudodamasis atviru „PodcastIndex“ katalogu arba „iTunes“ paieška, nesiunčiant užklausų į reklama paremtus katalogus.
Episodų atsisiuntimai
Atsisiųsk serijas į serverį, kad galėtum klausytis neprisijungęs, archyvuoti ir apsisaugoti nuo to, kad laidos nedingtų iš viešųjų kanalų.
YouTube kanalai
Prenumeruok YouTube kanalus taip, tarsi tai būtų tinklalaidės, išgaunant garsą, kad galėtum klausytis lygiai taip pat, kaip klausaisi įprastų laidų.
OPML importavimas ir atsarginė kopija
Perkelk esamas tinklalaidžių prenumeratas per OPML, suplanuok automatines atsargines kopijas ir eksportuok viską, kai tau prireiks.
Kodėl verta naudoti PinePods Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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