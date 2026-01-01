Įdiek LiteLLM vienu spustelėjimu.
Vieningi DI vartai, suteikiantys su OpenAI suderinamą API prieigą prie daugiau nei 100 LLM iš bet kurio tiekėjo.
Rinkis VPS planą LiteLLM
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LiteLLM
LiteLLM yra atvirojo kodo DI vartai, suteikiantys kiekvienam dideliam kalbos modeliui (LLM) tą pačią su OpenAI suderinamą API, kad tavo programos galėtų persijungti tarp OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock ir daugiau nei 100 kitų tiekėjų be kodo pakeitimų. Jis tvarko apkrovos balansavimą, automatinį perjungimą gedimo atveju, virtualių API raktų valdymą, išlaidų stebėjimą ir spartos ribojimą iš vienos administratoriaus sąsajos.
Savarankiškas LiteLLM talpinimas išlaiko tavo API raktus ir naudojimo duomenis tavo infrastruktūroje, pašalina bendrų tarpinių serverių paslaugų ribojimus ir spartos apribojimus bei suteikia tavo komandai centrinę valdymo platformą visam didelių kalbos modelių (LLM) naudojimui — tai yra būtina organizacijoms, valdančioms DI išlaidas ir atitiktį dideliu mastu.
Pagrindinės LiteLLM savybės
100+ LLM tiekėjų
Pasiek OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock ir dešimtis kitų per vieną vieningą API galinį tašką.
Apkrovos balansavimas ir perjungimas gedimo atveju
Paskirstyk užklausas keliems teikėjams ir automatiškai persijunk į atsargines kopijas, kai teikėjas nepasiekiamas.
Išlaidų sekimas ir biudžetai
Stebėk LLM išlaidas realiuoju laiku ir nustatyk naudotojui arba komandai biudžeto limitus, kad išvengtum nekontroliuojamų API išlaidų.
Virtualus raktų valdymas
Galėsi išduoti apibrėžtos apimties virtualius API raktus komandoms ir programoms su detaliais prieigos valdymais ir naudojimo stebėjimu.
Išplėstinis maršrutizavimas
Nukreipk užklausas pagal kainą, vėlavimą ar individualias taisykles, kad visada naudotum geriausią modelį kiekvienam užklausos tipui.
Kodėl verta naudoti LiteLLM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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