Įdiek DumbDrop vienu spustelėjimu.
Paprastas nutempimo ir numetimo failų įkėlėjas, kuris įkelia failus tiesiai į aplanką – be duomenų bazės, be paskyrų, be jokių rūpesčių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DumbDrop
„DumbDrop“ yra sąmoningai minimalistinė failų įkėlimo programa iš „DumbWare.io“, sukurta remiantis idėja, kad dalijantis failais su serveriu nereikėtų paskyros sistemos, objektų saugyklos ar debesies prenumeratos. Sąsaja yra viena įkėlimo zona – įtempkite failus, ir jie nusileis diske sukonfigūruotame įkėlimo kataloge, kurį visiškai valdote.
Nepaisant nedidelės apimties, „DumbDrop“ turi praktiškų priedų, tokių kaip pasirenkama PIN apsauga, katalogų įkėlimo palaikymas, konfigūruojami dydžio apribojimai, failų plėtinių filtravimas ir „Apprise“ pranešimai. Savitarna VPS serveryje užtikrina įkeltų failų privatumą, pašalina mokesčius už gigabaitų perkėlimą iš trečiųjų šalių paslaugų ir suteikia patikimą perdavimo tašką bendradarbiams, neturintiems „shell“ ar SFTP prieigos.
Pagrindinės DumbDrop savybės
Įkėlimai įvelkant pelyte
Nuvilkite vieną failą, kelis failus ar visą aplanką į puslapį ir originali katalogo struktūra bus išsaugota diske.
Nereikia duomenų bazės
Įkelti failai įrašomi tiesiai į prijungtą katalogą, todėl atsarginės kopijos yra paprasta aplanko kopija ir nėra ko migruoti.
Neprivaloma PIN apsauga
Nustatyk 4–10 skaitmenų PIN kodą, kad apribotum įkėlimus bendruose serveriuose, nereikalaujant diegti pilnos autentifikavimo sistemos.
Apprise pranešimai
Gauk pranešimą per bet kurį „Apprise“ palaikomą kanalą kiekvieną kartą, kai atsiranda naujas failas, su pritaikomais šablonais failo pavadinimui, dydžiui ir saugyklos naudojimui.
Failų sąrašas ir valymas
Įjunkite pasirenkamą failų naršyklę, kad galėtumėte atsisiųsti arba ištrinti įkeltus failus tiesiogiai iš žiniatinklio sąsajos be SSH prieigos.
Plėtinys ir dydžio apribojimai
Apribok priimamus failų tipus ir maksimalų įkėlimo dydį, kad įkėlimo zona atitiktų tavo numatytą naudojimą.
Kodėl verta naudoti DumbDrop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių