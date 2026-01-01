Įdiek LibrePhotos vienu spustelėjimu.
Savitarnos nuotraukų valdymas su automatiniu veidų atpažinimu, objektų aptikimu ir DI pagrįsta paieška visai jūsų kolekcijai.
Rinkis VPS planą LibrePhotos
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LibrePhotos
„LibrePhotos“ yra savarankiškai talpinama, atvirojo kodo nuotraukų valdymo platforma, kuri tavo asmeninei nuotraukų bibliotekai suteikia dirbtinio intelekto valdomą tvarkymą. Skirtingai nei „Google Photos“ ar „iCloud“, kiekvienas vaizdas lieka tavo serveryje – jokių įkėlimo limitų, jokių prenumeratos mokesčių ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo prisiminimų. Ji automatiškai apdoroja tavo nuotraukas, naudodama veidų atpažinimą, scenų aptikimą ir semantinę paiešką, kad galėtum rasti bet kokį vaizdą be rankinio žymėjimo.
Savarankiškai talpinant „LibrePhotos“ VPS serveryje, įgyji visišką kontrolę savo asmeniniams duomenims. Visas ML apdorojimas vyksta lokaliai – veidų grupavimas, atvirkštinis geografinis kodavimas ir objektų aptikimas vyksta tavo serveryje, be jokių išorinių DI paslaugų iškvietimų. Nesvarbu, ar migruoji iš debesies nuotraukų paslaugos, ar kuri privatų šeimos archyvą, „LibrePhotos“ siūlo patobulintą, visas funkcijas turinčią alternatyvą.
Pagrindinės LibrePhotos savybės
Veido atpažinimas
Automatiškai sugrupuoja veidus visoje tavo bibliotekoje, kad galėtum žmones pažymėti vieną kartą ir akimirksniu rasti visas nuotraukas, kuriose jie yra.
Nuotraukų paieška su DI
Ieškok savo nuotraukų pagal objektus, scenas ir aprašymus, naudodamas įrenginyje veikiantį mašininį mokymąsi – nereikia jokios debesies API.
Automatinė nuotraukų organizacija
Laiko juostos ir albumų rodiniai su grupavimu pagal įvykius, atvirkštiniu geokodavimu ir EXIF metaduomenų ištraukimu tvarko tavo biblioteką be rankinio darbo.
Kelių naudotojų palaikymas
Dalinkis savo nuotraukų serveriu su šeimos nariais, kad kiekvienas galėtų turėti savo biblioteką, veidų atpažinimo aprėptį ir prieigos valdymą.
Neapdorotų ir vaizdo palaikymas
Palaiko RAW failus, HEIC/HEIF formatus ir vaizdo įrašus kartu su standartiniais JPEG, išsaugant visą vaizdo kokybę ir metaduomenis.
Kodėl verta naudoti LibrePhotos Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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