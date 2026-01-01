Įdiek Canarytokens vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „honeypot“ žetonų sistema, kuri tyliai įspėja tave, kai kas nors pasiekia tavo duomenis, failus ar prisijungimo duomenis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Canarytokens
Canarytokens yra atvirojo kodo honeypot sistema, kuri leidžia tau sukurti nematomus spąstus visoje tavo infrastruktūroje. Generuok sekimo žetonus URL, DNS pavadinimų, dokumentų, el. pašto adresų, „WireGuard“ konfigūracijų ir kitais pavidalais – tada įterpk juos į jautrius failus, sistemas ar tinklo konfigūracijas. Tą akimirką, kai užpuolikas ar neįgaliotas vartotojas sąveikauja su žetonu, tu gauni momentinį įspėjimą su išsamia informacija apie prieigą.
Skirtingai nei tradicinė įsilaužimų aptikimo sistema, „Canarytokens“ nereikalauja agentų, žurnalų stebėjimo ir sudėtingo nustatymo. Savitarna leidžia tau visiškai kontroliuoti savo įspėjimų duomenis ir leidžia tau generuoti neribotą skaičių žetonų be prenumeratos apribojimų.
Pagrindinės Canarytokens savybės
Momentiniai pažeidimų įspėjimai
Gauk tiesioginius pranešimus vos tik suaktyvinamas tokenas, suteikiant tau ankstyvą įspėjimą apie neteisėtą prieigą arba duomenų nutekėjimą.
Dešimtys žetonų tipų
Kurk honeypotus kaip URL, DNS įrašus, Word dokumentus, PDF, AWS raktus, el. pašto adresus, WireGuard konfigūracijas ir dar daugiau, kad padengtum kiekvieną atakos paviršių.
Aptikimas be agento
Žetonai veikia neįdiegiant jokios programinės įrangos stebimose sistemose – tiesiog padėk žetoną ir lauk įspėjimo.
Savarankiškai talpinamas valdymas
Valdyk savo „Canarytokens“ serverį, kad visa incidentų informacija liktų privati, generuotum neribotą kiekį žetonų ir pritaikytum įspėjimus pagal savo poreikius.
Turtinga įvykių istorija
Kiekvienas suaktyvintas žetonas fiksuoja IP adresus, naudotojų agentus, laiko žymas ir geografinės vietos duomenis kriminalistiniam tyrimui.
Kodėl verta naudoti Canarytokens Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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