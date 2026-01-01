Įdiek Gatus vienu spustelėjimu.
Kūrėjams skirtas būsenos puslapis su automatizuotu daugiaprotokoliniu stebėjimu, sąlyginiais įspėjimais ir realaus laiko veikimo laiko prietaisų skydeliais.
Rinkis VPS planą Gatus
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Gatus
Gatus yra kūrėjams skirtas veikimo laiko stebėjimo įrankis ir būsenos puslapis, kuris stebi HTTP API, TCP paslaugų, DNS įrašų, ICMP taikinių, SSH serverių, gRPC galinių taškų ir SSL sertifikatų būklę, naudodamas deklaratyvią YAML konfigūraciją. Jis vertina sąlygas – būsenos kodus, atsako laikus, atsako turinį ir sertifikatų galiojimo pabaigą – ir pateikia realaus laiko prietaisų skydelį su istoriniais veikimo laiko procentais kiekvienam galiniam taškui.
Savo VPS serveryje talpinant Gatus, tavo stebėjimo infrastruktūra išlieka nepriklausoma nuo stebimų paslaugų, pašalinami SaaS mokesčiai už kiekvieną patikrinimą ir leidžia tau nukreipti įspėjimus per daugiau nei 40 integracijų – įskaitant Slack, Discord, PagerDuty ir Telegram – neišleidžiant tavo stebėjimo duomenų iš tavo aplinkos.
Pagrindinės Gatus savybės
Daugiaprotokolinis stebėjimas
Stebėk HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC ir SSL sertifikato galiojimo pabaigą iš vieno YAML konfigūracijos failo – nereikia jokių agentų ar papildomo kodo.
Sąlyginis įspėjimas
Nustatykite tikslias įspėjimų sąlygas pagal būsenos kodus, atsakymo laikus, JSON turinio laukus ir sertifikatų galiojimo pabaigą, su daugiau nei 40 integracijų, įskaitant „Slack“ ir „PagerDuty“.
Prometheus metrikos
Pateikite galinio taško būklę ir delsą per /metrics galinį tašką, kad būtų galima tiesiogiai integruoti su Grafana ir jūsų esama stebėjimo sistema.
Įterpiami ženkleliai
Sukurk SVG veikimo laiko ir atsakymo laiko ženklelius, kuriuos galėsi įterpti į GitHub README failus, dokumentacijos svetaines ar viešai prieinamus būsenos puslapius.
Priežiūros langai
Suplanuok prastovos laikotarpius, kad slopintum klaidingus įspėjimus diegiant, atliekant techninę priežiūrą ar esant žinomiems sutrikimams, neliečiant savo įspėjimų taisyklių.
Kodėl verta naudoti Gatus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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