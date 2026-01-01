Įdiek Kavita vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama skaitmeninė biblioteka komiksams, mangoms, lengviesiems romanams ir el. knygoms su specialiais skaitytuvais ir kelių naudotojų palaikymu.
Rinkis VPS planą Kavita
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kavita
Kavita yra daug funkcijų turintis savarankiškai talpinamas skaitmeninės bibliotekos tvarkytuvas, palaikantis CBZ, CBR, EPUB, PDF ir visus pagrindinius komiksų bei el. knygų formatus. Jis automatiškai nuskaito ir kataloguoja tavo mediją su automatiniu metaduomenų ištraukimu ir suteikia specializuotas skaitymo sąsajas, optimizuotas kiekvienam turinio tipui – įskaitant dviejų puslapių komiksų išdėstymą, mangos skaitymą iš dešinės į kairę ir „Webtoon“ nepertraukiamą slinkimą.
Talpinant Kavita savo VPS serveryje, visa tavo kolekcija tampa prieinama 24/7 iš bet kurio įrenginio, nepriklausomai nuo namų techninės įrangos veikimo laiko. Kelių naudotojų palaikymas su vaidmenimis pagrįstais leidimais leidžia šeimoms dalytis biblioteka su amžiui tinkamais prieigos valdikliais, o OPDS palaikymas reiškia, kad bet kuri suderinama skaitymo programėlė gali prisijungti prie tavo serverio.
Pagrindinės Kavita savybės
Universalus formato palaikymas
Skaityk CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF ir EPUB failus su automatiniu formato aptikimu ir atvaizdavimu, optimizuotu kiekvienam failo tipui.
Specializuoti skaitytojai
Specialūs skaitymo režimai komiksams, mangai (iš dešinės į kairę), elektroninėms knygoms ir „Webtoon“ slinkčiai automatiškai prisitaiko prie kiekvieno turinio tipo.
Daugiavartotojų bibliotekos
Kurk neribotą skaičių vartotojų paskyrų su administratoriaus, bibliotekininko ir skaitytojo vaidmenimis, bei amžiaus apribojimo valdymu, kad naršymas būtų saugus visai šeimai.
Išmanieji meta duomenys
„Kavita+“ jungiasi prie „Comic Vine“, „AniList“ ir kitų teikėjų, kad automatiškai praturtintų tavo biblioteką viršeliais, aprašymais ir kūrėjų informacija.
OPDS ir Tachiyomi palaikymas
Pasiek savo biblioteką per bet kurią su OPDS suderinamą programėlę arba „Tachiyomi“ plėtinį „Android“ įrenginyje, suteikiant tau lankstumo, kaip skaitai.
Kodėl verta naudoti Kavita Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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