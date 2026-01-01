Įdiek Coder vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, skirta kurti savarankiškai talpinamas debesų kūrimo aplinkas iš Terraform šablonų tavo infrastruktūroje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Coder
„Coder“ yra pirmaujanti atvirojo kodo platforma, skirta savarankiškai talpinamoms debesų kūrimo aplinkoms, kurią inžinerinės organizacijos naudoja savo kūrėjų infrastruktūrai standartizuoti, apsaugoti ir plėsti. Platformos komandos apibrėžia darbo sritis kaip „Terraform“ šablonus – nurodydamos IDE, priklausomybes, išteklių paskirstymą ir tinklo prieigą – o kūrėjai nuoseklias, paruoštas kodavimui aplinkas sukuria per kelias minutes, užuot dienomis gaišę laiką vietinei sąrankai.
Savarankiškai talpinant „Coder“ tavo VPS serveryje, išeities kodas ir prisijungimo duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros, atitinkant griežtus saugumo ir atitikties reikalavimus. „Docker“ lizdo integracija leidžia „Coder“ teikti konteineriais pagrįstas darbo sritis tiesiogiai pagrindiniame serveryje, suteikiant kiekvienam kūrėjui izoliuotas aplinkas, paremtas tavo VPS skaičiavimo galia, o tu išlaikai centralizuotą išteklių, audito žurnalų ir prieigos politikos kontrolę.
Pagrindinės Coder savybės
Terraform darbo srities šablonai
Apibrėžk atkuriamas kūrimo aplinkas kaip kodą ir vienu paspaudimu parūpink nuoseklias darbo vietas kiekvienam kūrėjui.
Bet kuri IDE palaikoma
Kūrėjai jungiasi naudodami VS Code, JetBrains arba naršyklės redaktorius per SSH, nepakeisdami savo pageidaujamos darbo eigos.
Automatinis paleidimas ir automatinis sustabdymas
Darbo aplinkos paleidžiamos automatiškai prisijungus ir sustabdomos pagal tvarkaraštį, sumažinant nenaudojamų išteklių suvartojimą ir infrastruktūros išlaidas.
SSO ir audito registravimas
Integruokite su OIDC, „GitHub“ arba įmonės tapatybės teikėjais ir palaikykite išsamius audito žurnalus saugumui ir atitikčiai.
Išteklių kvotos
Nustatykite kiekvieno vartotojo procesoriaus ir atminties limitus, kad nekontroliuojamos darbo sritys nesunaudotų visų turimų VPS išteklių.
Kodėl verta naudoti Coder Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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