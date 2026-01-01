Įdiegti „Seafile“ vienu paspaudimu.
Savo serveryje talpinama failų sinchronizavimo ir dalijimosi platforma kaip alternatyva „Dropbox“.
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Ką gali kurti su Seafile
„Seafile“ yra didelio našumo, atvirojo kodo failų sinchronizavimo ir dalijimosi platforma, kurią naudoja milijonai žmonių visame pasaulyje. Jos unikali blokinio lygio sinchronizavimo technologija užtikrina greitą, pralaidumą taupantį failų perkėlimą tarp įrenginių, todėl ji idealiai tinka komandoms, valdančioms dideles failų bibliotekas. Skirtingai nei bendrosios paskirties debesų saugyklos, „Seafile“ buvo sukurta nuo pat pradžių patikimam didelių failų rinkinių sinchronizavimui.
Su kliento pusės šifravimu, failų versijavimu, detaliomis aplankų teisėmis ir vietinėmis sinchronizavimo programomis kiekvienai platformai, „Seafile“ užtikrina įmonės lygio failų valdymą be prenumeratos mokesčių ar kainos už vartotoją. Savidiegiacija leidžia visus duomenis laikyti savo serveryje. Šiame šablone yra „MariaDB“ metaduomenų saugojimui, „Memcached“ našumo spartinimui ir „Traefik HTTPS“ maršrutizavimas saugiai prieigai.
Pagrindinės Seafile savybės
Bloko lygio sinchronizavimas
Delta sinchronizavimas perkelia tik pakeistus failų blokus, užtikrindamas greitą ir pralaidumą taupantį sinchronizavimą visuose prijungtuose įrenginiuose.
Šifravimas nuo galo iki galo
Kliento pusės šifruotos bibliotekos užtikrina, kad failai yra užšifruojami prieš paliekant tavo įrenginį, apsaugodamos jautrius duomenis ramybės būsenoje ir perduodant.
Failų versijavimas
Automatinė versijų istorija su konfigūruojamu saugojimu leidžia atkurti ankstesnes failų versijas ir sekti pokyčius laikui bėgant.
Saugios bendrinimo nuorodos
Dalinkis failais ir aplankais per nuorodas su slaptažodžiais, galiojimo datomis ir atsisiuntimo limitais kontroliuojamam išoriniam bendradarbiavimui.
Kelių platformų klientai
Vietinės sinchronizavimo programos, skirtos Windows, macOS, Linux, iOS ir Android, leidžia tavo failus pasiekti kiekviename įrenginyje.
Kodėl verta naudoti Seafile Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
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Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
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Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių