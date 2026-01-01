Įdiek FreshRSS vienu spustelėjimu.
Lengvas savarankiškai talpinamas RSS kanalų agregatorius, skirtas valdyti visas tavo mėgstamas svetaines ir naujienų šaltinius vienoje vietoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FreshRSS
FreshRSS yra nemokamas, savarankiškai talpinamas RSS ir Atom kanalų agregatorius, kuris sujungia visus tavo informacijos šaltinius į vieną, greitą skaitymo sąsają. Sukurtas naudojant PHP ir reikalaujantis minimalių resursų, jis palaiko kelių naudotojų diegimus, plačius klaviatūros sparčiuosius klavišus, pažangų filtravimą ir viso straipsnio turinio gavimą – tad tau niekada nereikės lankytis kiekviename šaltinyje atskirai. Mobiliesiems pritaikytas dizainas ir API suderinamumas su trečiųjų šalių skaitytuvais, tokiais kaip Reeder ir NetNewsWire, paverčia jį visaverčiu pakaitalu nutrauktoms paslaugoms, tokioms kaip Google Reader.
Savarankiškas FreshRSS talpinimas tavo VPS serveryje reiškia 24/7 kanalų atnaujinimus nepriklausomai nuo tavo vietinio interneto ryšio, visišką tavo skaitymo įpročių privatumą ir jokio algoritmo, sprendžiančio, ką tu matai. Tavo kruopščiai atrinktos prenumeratos ir skaitymo istorija yra išsaugomos nuolatinėje saugykloje, saugios atnaujinant konteinerius.
Pagrindinės FreshRSS savybės
Kelių naudotojų palaikymas
Atskiros paskyros su individualiomis prenumeratomis ir skaitymo nuostatomis, puikiai tinkančios šeimoms ir komandoms.
Išplėstinis filtravimas
Filtruoti straipsnius pagal raktinius žodžius, autorius arba pasirinktines taisykles ir ieškoti visuose sklaidos kanaluose, kad akimirksniu rastum bet kokį turinį.
Trečiųjų šalių skaitymo API
Suderinama su Fever ir Google Reader API, kad populiarios mobiliosios programėlės, tokios kaip „Reeder“ ir „Unread“, galėtų sinchronizuoti su tavo egzemplioriumi.
Pilno straipsnio įkėlimas
Gaukite visą straipsnio turinį iš naujienų srautų, kurie skelbia tik santraukas, išlaikant viską skaitomą vienoje sąsajoje.
OPML importas ir eksportas
Perkelk savo prenumeratas iš bet kurio naujienų skaitytuvo, naudodamas standartinius OPML failus. Rankinio įvedimo nereikės.
Kodėl verta naudoti FreshRSS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu