Įdiek MediaGo vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama vaizdo įrašų aptikimo ir atsisiuntimo programa, kuri aptinka M3U8, HLS, YouTube, Bilibili ir daugiau nei 1000 kitų svetainių turinį.
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Ką gali kurti su MediaGo
„MediaGo“ yra atvirojo kodo vaizdo įrašų atsisiuntimo programa, kuri sujungia naršyklės vartotojo sąsają su patikrintais varikliais, tokiais kaip „yt-dlp“, „aria2“, „N_m3u8DL-RE“ ir „BBDown“. Ji aptinka ir išsaugo srautus iš M3U8 ir HLS grojaraščių, „YouTube“, „Bilibili“, „Twitter“, „Instagram“, „Reddit“ ir daugiau nei tūkstančio kitų palaikomų svetainių, tada konvertuoja rezultatą į bet kokį formatą ar kokybę be atskiro „ffmpeg“ žingsnio.
Paleidus „MediaGo“ savo VPS serveryje reiškia, kad atsisiuntimai vyksta greitame, visada veikiančiame serveryje, o ne tavo nešiojamajame kompiuteryje, o failai lieka tavo valdomoje saugykloje. Prie jos pridedamas naršyklės plėtinys ir HTTP API leidžia tau siųsti nuorodas iš bet kurio įrenginio į tą pačią eilę, su užduočių valdymu, eiga ir istorija, pasiekiamais per švarią žiniatinklio prietaisų skydelį.
Pagrindinės MediaGo savybės
M3U8 ir HLS analizatorius
Aptikti ir atsisiųsti segmentuotus srautus iš bet kurio tinklalapio, įskaitant tiesioginius įrašus be DRM ir užsakomuosius grojaraščius.
yt-dlp variklis
Integruotas yt-dlp palaikymas leidžia atsisiųsti vaizdo įrašus iš YouTube, Twitter, Instagram, Reddit ir daugiau nei tūkstančio kitų palaikomų svetainių iš karto.
Bilibili parsisiuntimo programa
Vietinė BBDown integracija leidžia atsisiųsti „Bilibili“ vaizdo įrašus, danmaku, subtitrus ir aukštos kokybės garso takelius, neprieinamus daugumai įprastų atsisiuntimo programų.
Naršyklės plėtinys
„Companion“ „Chrome“ ir „Firefox“ plėtinys aptinka vaizdo įrašus bet kuriame puslapyje ir vienu paspaudimu įkelia juos į eilę tavo serveryje.
Konvertavimas programėlėje
Konvertuok atsisiuntimus į kitus formatus ar kokybę, naudojant integruotą ffmpeg sistemą, nepaliekant valdymo pulto.
HTTP API ir automatizacijos
Pilna REST API leidžia scenarijams, dirbtinio intelekto asistentams ir trečiųjų šalių įrankiams kurti užduotis, tikrinti eigą ir valdyti atsisiuntimų eilę.
Kodėl verta naudoti MediaGo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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