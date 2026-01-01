Įdiek ClassroomIO vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema, skirta atitikčiai, klientų mokymui ir partnerių mokymo programoms.
Rinkis VPS planą ClassroomIO
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ClassroomIO
„ClassroomIO“ yra visiškai atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema, sukurta įmonėms, kurioms reikia vykdyti atitikties mokymus, klientų švietimo akademijas ir partnerių sertifikavimo programas iš vienos platformos. Ji apima neribotą skaičių kursų, pamokų, pratimų, kelių organizacijų darbo erdves, firminius sertifikatus ir dirbtinio intelekto kursų kūrimo įrankį, kuris tau parengia planus ir pamokų turinį.
Savo VPS serveryje talpindamas „ClassroomIO“, tu išlaikai mokinių įrašus, sertifikatų ID ir mokymų audito duomenis savo kontrolėje – jokių mokesčių už vietą, jokio priklausomybės nuo tiekėjo ir jokios trečiosios šalies tarp tavo organizacijos ir jos mokymų duomenų. Sistema pateikiama su „Postgres“, „Redis“ ir S3 suderinama objektų saugykla, todėl visa LMS veikia be jokių išorinių paslaugų.
Pagrindinės ClassroomIO savybės
Atitikties mokymai
Sekite terminus, atnaujinimus, lengvatinius laikotarpius ir išimtis, naudodami firminius sertifikatus ir individualius ID reguliuojamoms mokymo programoms.
DI kursų kūrimo įrankis
Kurk kursų planus, pamokų turinį ir užduotis su Gemini, GPT-4o arba Claude – tada patikslink rezultatą redaktoriuje.
AI pamokų korepetitorius
Pamokos dirbtinio intelekto asistentas atsako į besimokančiųjų klausimus puslapyje, remiantis aplinkine kurso medžiaga.
Programos ir kohortos
Sujunkite kursus į programas su tikslais, kohortų planavimu, komandos valdymu ir bendra pažangos stebėsena.
Daugelio organizacijų darbo sritys
Valdykite atskiras organizacijas su savo prekės ženklu, individualizuotais domenais ir mokytojais iš vienos ClassroomIO instancijos.
REST API ir Webhooks
Užregistruok vartotojus, paleisk automatizavimą ir gauk įvykius, tokius kaip certificate.issued arba enrollment.completed, kad integruotum ClassroomIO į savo sistemą.
Kodėl verta naudoti ClassroomIO Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui