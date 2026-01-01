Įdiek Prowlarr vienu spustelėjimu.
Centralizuotas indeksuotojų valdytojas, skirtas „arr stack“ – konfigūruok daugiau nei 500 „Torrent“ ir „Usenet“ indeksuotojų vieną kartą ir automatiškai sinchronizuok juos su visomis savo medijos programėlėmis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Prowlarr
Prowlarr yra indeksuotojų centras „arr“ medijos automatizavimo ekosistemai. Užuot konfigūravus kiekvieną sekiklį ir Usenet teikėją atskirai „Sonarr“, „Radarr“, „Lidarr“ ir „Readarr“ programose, juos pridėsi vieną kartą „Prowlarr“ ir jis automatiškai sinchronizuos konfigūraciją su kiekviena prijungta programa. Palaikydamas daugiau nei 500 indeksuotojų, integruotą būklės stebėseną ir „Flaresolverr“ integraciją „Cloudflare“ apsaugotoms svetainėms, „Prowlarr“ pašalina pasikartojančią priežiūrą, būdingą kelių programų medijos sistemai.
Paleidus „Prowlarr“ VPS serveryje užtikrinami indeksuotojų būklės patikrinimai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir momentinis sinchronizavimas visose tavo medijos programose, kartu su įmonės lygio tinklo greičiu greitiems paieškos rezultatams ir nuolatine saugykla, apsaugančia tavo privačių sekiklių prisijungimo duomenis ir pasirinktinius indeksuotojų apibrėžimus.
Pagrindinės Prowlarr savybės
Centralizuotas indeksuotojo valdymas
Pridėk bet kurį torentų sekiklį ar Usenet indeksuotoją vieną kartą į Prowlarr ir jis automatiškai perduos konfigūraciją visoms prijungtoms „arr“ programėlėms – nereikės dubliuoti nustatymų.
Palaikoma 500+ indeksuotojų
Iš anksto sukonfigūruoti apibrėžimai apima šimtus viešųjų ir privačiųjų sekiklių bei „Usenet“ tiekėjų, su „Cardigann YAML“ palaikymu, skirtu pridėti pasirinktinius šaltinius.
Sveikatos stebėjimas
„Prowlarr“ nuolat testuoja indeksuotojus ir pažymi gedimus išsamiomis būsenos ataskaitomis, kad tu pagautum sugedusius sekiklius, prieš jiems tyliai nustojant teikti rezultatus.
Flaresolverr integracija
Integruotas „Flaresolverr“ palaikymas leidžia „Prowlarr“ apeiti „Cloudflare“ robotų apsaugą indeksuotojuose, kurie kitu atveju būtų neprieinami automatizuotiems įrankiams.
Paieška ir Statistika
Vykdyk rankines paieškas visuose indeksuotojuose vienu metu ir peržiūrėk kiekvieno indeksuotojo užklausų skaičių, paėmimo rodiklius ir veikimo istoriją iš vieno prietaisų skydelio.
Kodėl verta naudoti Prowlarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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