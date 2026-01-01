Iki 69 % nuolaida Prowlarr

Įdiek Prowlarr vienu spustelėjimu.

Centralizuotas indeksuotojų valdytojas, skirtas „arr stack“ – konfigūruok daugiau nei 500 „Torrent“ ir „Usenet“ indeksuotojų vieną kartą ir automatiškai sinchronizuok juos su visomis savo medijos programėlėmis.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Prowlarr vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Prowlarr

Prowlarr yra indeksuotojų centras „arr“ medijos automatizavimo ekosistemai. Užuot konfigūravus kiekvieną sekiklį ir Usenet teikėją atskirai „Sonarr“, „Radarr“, „Lidarr“ ir „Readarr“ programose, juos pridėsi vieną kartą „Prowlarr“ ir jis automatiškai sinchronizuos konfigūraciją su kiekviena prijungta programa. Palaikydamas daugiau nei 500 indeksuotojų, integruotą būklės stebėseną ir „Flaresolverr“ integraciją „Cloudflare“ apsaugotoms svetainėms, „Prowlarr“ pašalina pasikartojančią priežiūrą, būdingą kelių programų medijos sistemai.

Paleidus „Prowlarr“ VPS serveryje užtikrinami indeksuotojų būklės patikrinimai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir momentinis sinchronizavimas visose tavo medijos programose, kartu su įmonės lygio tinklo greičiu greitiems paieškos rezultatams ir nuolatine saugykla, apsaugančia tavo privačių sekiklių prisijungimo duomenis ir pasirinktinius indeksuotojų apibrėžimus.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Prowlarr savybės

Centralizuotas indeksuotojo valdymas

Pridėk bet kurį torentų sekiklį ar Usenet indeksuotoją vieną kartą į Prowlarr ir jis automatiškai perduos konfigūraciją visoms prijungtoms „arr“ programėlėms – nereikės dubliuoti nustatymų.

Palaikoma 500+ indeksuotojų

Iš anksto sukonfigūruoti apibrėžimai apima šimtus viešųjų ir privačiųjų sekiklių bei „Usenet“ tiekėjų, su „Cardigann YAML“ palaikymu, skirtu pridėti pasirinktinius šaltinius.

Sveikatos stebėjimas

„Prowlarr“ nuolat testuoja indeksuotojus ir pažymi gedimus išsamiomis būsenos ataskaitomis, kad tu pagautum sugedusius sekiklius, prieš jiems tyliai nustojant teikti rezultatus.

Flaresolverr integracija

Integruotas „Flaresolverr“ palaikymas leidžia „Prowlarr“ apeiti „Cloudflare“ robotų apsaugą indeksuotojuose, kurie kitu atveju būtų neprieinami automatizuotiems įrankiams.

Paieška ir Statistika

Vykdyk rankines paieškas visuose indeksuotojuose vienu metu ir peržiūrėk kiekvieno indeksuotojo užklausų skaičių, paėmimo rodiklius ir veikimo istoriją iš vieno prietaisų skydelio.

Kodėl verta naudoti Prowlarr Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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