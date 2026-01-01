Įdiek OneDev vienu spustelėjimu.
Viskas viename savarankiškai valdoma „DevOps“ platforma su „Git“ talpinimu, CI/CD konvejeriais, „kanban“ lentomis ir paketų registru.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OneDev
OneDev yra išsami savarankiškai valdoma „DevOps“ platforma, kuri vienoje programoje sujungia „Git“ talpinimą, CI/CD automatizavimą, užduočių sekimą, „kanban“ lentas ir paketų registrą. Jos vizualinis konvejerio kūrėjas ir kodo intelektualiosios funkcijos daro ją prieinamą kūrėjams, neturintiems gilių „DevOps“ žinių, o pažangi užklausų kalba suteikia patyrusiems vartotojams tikslų valdymą statyboms, užduotims ir įsipareigojimams.
Savarankiškas „OneDev“ talpinimas tavo VPS reiškia neribotą skaičių kūrėjų už fiksuotą infrastruktūros kainą, su visiška tavo išeities kodo ir kūrimo artefaktų nuosavybe. Šiame šablone yra „PostgreSQL“ patikimam duomenų saugojimui ir „Docker“ lizdo prieiga, kad „OneDev“ galėtų vykdyti CI/CD užduotis tiesiogiai tavo serveryje.
Pagrindinės OneDev savybės
Git priegloba ir kodo peržiūra
Visas Git serveris su pažangia skirtumų vizualizacija, šakų apsauga ir sujungimo strategijos valdymu struktūrizuotai kodo peržiūrai.
Vaizdinis CI/CD kūrėjas
Kurkite ir vizualizuokite duomenų srautus nerašydami YAML nuo nulio – vilkite ir numeskite žingsnius su visišku YAML eksportu versijų valdymui.
Kanban ir problemų sekimas
Integruotos kanban lentos ir užduočių sekiklis su pasirinktiniais laukais ir išplėstine užklausų kalba tiksliam filtravimui.
Paketų registras
Talpink Docker atvaizdus ir kitus kompiliavimo artefaktus integruotame registre šalia savo kodo ir konvejerių.
Kodo intelektas
Simbolių naršymas ir semantinė kodo paieška padeda kūrėjams greičiau suprasti nepažįstamas kodų bazes.
Kodėl verta naudoti OneDev Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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