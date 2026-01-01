Įdiekite Apache Tika vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo turinio analizės įrankis, kuris aptinka ir išskiria metaduomenis bei tekstą iš daugiau nei tūkstančio failų tipų.
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Ką gali kurti su Apache Tika
„Apache Tika“ yra turinio aptikimo ir analizės sistema, kuri pateikia vieną REST API teksto, metaduomenų ir struktūros išgavimui iš daugiau nei tūkstančio failų formatų, įskaitant PDF, „Microsoft Office“, „OpenDocument“, EPUB, paveikslėlius, garso, vaizdo ir archyvo failus. Užuot integravus dešimtis analizatorių bibliotekų kiekvienam formatui, programos siunčia neapdorotus baitus į „Tika Server“ ir gauna normalizuotą išvestį.
Savarankiškai talpinant „Tika Server“ savo VPS serveryje, dokumentų turinys lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje — tai svarbu konfidencialioms sutartims, vidiniams įrašams ir reguliuojamiems duomenims — išvengiant mokesčių už dokumentą ir apribojimų, kuriuos taiko talpinamos išgavimo API. Visas atvaizdis pateikiamas su „Tesseract OCR“ ir GDAL, todėl nuskaityti PDF ir paveikslėlių failai yra ieškomi iškart po įdiegimo.
Pagrindinės Apache Tika savybės
Daugiau nei tūkstantis formatų
Apdorokite PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, paveikslėlius, garso įrašus, vaizdo įrašus ir dešimtis archyvų formatų naudodami vieną nuoseklią REST sąsają.
Integruotas OCR
Visame atvaizde yra „Tesseract“ su anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbų paketais, todėl nuskaityti PDF ir paveikslėlių failai suteikia ieškomą tekstą be papildomų paslaugų.
REST API serveris
Galiniai taškai, skirti teksto ištraukimui, metaduomenims, kalbos aptikimui ir MIME tipo identifikavimui, leidžia bet kokiai užpakalinei sistemai integruoti dokumentų apdorojimą naudojant paprastą HTTP POST užklausą.
Kalbos aptikimas
Automatiškai nustatykite bet kokio išgauto teksto kalbą, įgalindami tolesnį paieškos indeksavimą, vertimą ir maršrutizavimo sistemas, nereikalaujant papildomų bibliotekų.
Konvejeris paruoštas
Veikia kaip ištraukimo etapas, skirtas paieškos platformoms, RAG įkėlimui, elektroninių duomenų paieškos darbo eigoms ir skaitmeninio išsaugojimo sistemoms, kurioms reikia normalizuoto teksto iš nevienalyčių dokumentų.
Kodėl verta naudoti Apache Tika Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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