Įdiek Enclosed vienu spustelėjimu.
Minimalistinė interneto programėlė, skirta dalytis privačiomis užšifruotomis pastabomis su galiojimo nustatymais ir apsauga slaptažodžiu.
Rinkis VPS planą Enclosed
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Enclosed
„Enclosed“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, skirta siųsti privačias, nuo galo iki galo užšifruotas pastabas. Naudodama vietines naršyklės kriptografijos API, ji užšifruoja turinį kliento pusėje, dar prieš jam pasiekiant serverį – tai reiškia, kad priegloba niekada neturi prieigos prie neužšifruoto teksto. Pastabos gali būti nustatytos taip, kad sunaikintų save perskaičius vieną kartą arba pasibaigtų po konfigūruojamo laiko.
Savarankiškas „Enclosed“ talpinimas tavo VPS serveryje užtikrina, kad užšifruotų pastabų saugykla liktų tik tavo infrastruktūroje. Organizacijos, tvarkančios jautrius kredencialus, API raktus ar konfidencialią informaciją, įgyja visišką duomenų vietos kontrolę ir gali taikyti pasirinktines galiojimo pabaigos politikas, nepasikliaudamos trečiųjų šalių talpinamomis paslaugomis.
Pagrindinės Enclosed savybės
Kliento pusės šifravimas
Užrašai užšifruojami naršyklėje prieš perduodant, naudojant vietines Web Crypto API, todėl serveris niekada nemato nešifruoto turinio.
Savaime susinaikinantys užrašai
Nustatyk, kad užrašai galiotų tik po vieno perskaitymo arba nustatytą laiką, taip užtikrindamas, kad jautri informacija neišliktų ilgiau nei reikia.
Slaptažodžio apsauga
Pridėkite pasirenkamą slaptažodį prie bet kurio užrašo, reikalaujant, kad gavėjai autentifikuotųsi, kol turinys bus iššifruotas ir parodytas.
Dalijamos nuorodos
Kiekvienas užrašas sugeneruoja unikalų URL, kurį galima siųsti el. paštu, pokalbių programėle ar SMS žinute – gavėjui nereikia jokios paskyros ar registracijos.
Lengvas diegimas
Vienas konteineris su minimaliais resursų reikalavimais leidžia lengvai paleisti Enclosed kartu su kitomis paslaugomis tame pačiame VPS.
Kodėl verta naudoti Enclosed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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