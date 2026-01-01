Įdiek Kill Bill vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo abonementų apmokestinimo ir mokėjimų platforma, skirta SaaS, prekyvietėms ir verslams, veikiantiems pagal naudojimo modelį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kill Bill
„Kill Bill“ yra praktikoje išbandyta atvirojo kodo atsiskaitymų ir mokėjimų platforma, kurią gamyboje naudoja įmonės, apdorojančios milijonus sąskaitų faktūrų per mėnesį. Ji tvarko visą pajamų gavimo sistemą – katalogų valdymą, prenumeratas, pasikartojančių sąskaitų faktūrų išrašymą, mokesčius ir mokėjimų nukreipimą – per prijungiamą architektūrą, kuri leidžia derinti mokėjimo vartus, mokesčių variklius ir analizės teikėjus, neperrašant verslo logikos.
Savarankiškai talpinant „Kill Bill“, klientų mokėjimų metaduomenys, prenumeratų istorija ir kainodaros taisyklės išlieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už operaciją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Pridedama „Kaui“ administratoriaus vartotojo sąsaja (UI) suteikia finansų ir palaikymo komandoms žiniatinklio konsolę, skirtą paskyroms, sąskaitoms faktūroms, grąžinimams ir planų keitimams, nereikalaujant parašyti nė vieno API iškvietimo.
Pagrindinės Kill Bill savybės
Prenumeratos variklis
Bandomieji modeliai, fiksuotos trukmės sutartys, mišri kainodara ir sudėtingi katalogo atnaujinimai bei pakopų keitimai su automatiniu proporciniu apmokestinimu.
Mokėjimo vartų įskiepiai
Nukreipk mokėjimus per „Stripe“, „Adyen“, „Braintree“, „PayPal“ ir dešimtis kitų tiekėjų, naudodamas keičiamus mokėjimo įskiepius.
Sąskaitų išrašymas ir skolų išieškojimas
Generuoti sąskaitas pagal grafiką, pakartotinai apdoroti nepavykusius mokėjimus naudojant konfigūruojamas mokėjimų išieškojimo taisykles ir atgauti pajamas, nereikia rašyti pasirinktinių scenarijų.
Kaui administratoriaus konsolė
Naršykite paskyras, grąžinkite mokėjimus, redaguokite prenumeratas ir peržiūrėkite sąskaitas faktūras naudodami specializuotą žiniatinklio vartotojo sąsają, sukurtą palaikymo ir finansų komandoms.
REST API ir įskiepiai
Pilna REST API ir Java/Ruby papildinių SDK leidžia integruoti „Kill Bill“ su CRM, mokesčių sistemomis ir analizės įrankiais, neatsišakojant nuo branduolio.
Pritaikyta daugiaklientėms
Atskirti prekės ženklus, regionus ar klientų segmentus vienoje instancijoje, naudojant integruotą daugiavartotojiškumą su atskirais katalogais ir prisijungimo duomenimis.
Kodėl verta naudoti Kill Bill Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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