Įdiek Warracker vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma garantijų valdymo sistema, skirta produktų garantijoms, kvitams ir pretenzijoms sekti vienoje vietoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Warracker
„Warracker“ yra atvirojo kodo garantijų sekimo programa, kuri centralizuoja visas tavo produktų garantijas, pirkimo dokumentus ir pretenzijų istorijas viename savarankiškai priglobtame valdymo pulte. Užuot ieškojus el. pašto susirašinėjimuose, dokumentų spintose ar skaičiuoklėse, tu gauni ieškomą duomenų bazę su galiojimo pabaigos įspėjimais, dokumentų saugykla ir kelių vartotojų prieiga komandoms bei namų ūkiams.
Savarankiškai priglobiant „Warracker“ savo VPS, tavo pirkimo kvitai, sąskaitų faktūrų nuskaitymai ir produktų serijos numeriai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Su aktyviais el. pašto ir tiesioginiais pranešimais per „Apprise“, tu gauni išankstinius įspėjimus prieš pasibaigiant garantijoms, kad galėtum veikti, kol garantija dar galioja.
Pagrindinės Warracker savybės
Garantijos galiojimo pranešimai
Gauk el. pašto ir tiesioginius pranešimus per daugiau nei 100 paslaugų, įskaitant Telegram, Slack ir Discord, prieš pasibaigiant garantijoms.
Dokumentų Talpa
Įkelk ir pridėk kvitus, sąskaitas faktūras ir vadovus tiesiogiai prie kiekvieno garantijos įrašo, kad prireikus juos akimirksniu rastum.
Pretenzijų gyvavimo ciklo stebėjimas
Valdyk garantines pretenzijas nuo pradžios iki pabaigos, su būsenos atnaujinimais ir visišku matomumu viso pretenzijų proceso metu.
Išmani paieška ir filtravimas
Akimirksniu rask bet kokią garantiją pagal produkto pavadinimą, serijos numerį, tiekėją ar pasirinktines žymas visame savo kataloge.
Daugiavartotojų prieiga
Garantijos įrašų bendrinimas komandoje ar namų ūkyje su vaidmenimis pagrįstais leidimais ir administratoriaus valdymo funkcijomis.
CSV importas ir eksportas
Perkelk esamus garantijos įrašus iš skaičiuoklių naudodamas CSV importą ir eksportuok savo duomenis bet kuriuo metu, kad būtų užtikrintas visiškas perkeliamumas.
Kodėl verta naudoti Warracker Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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