Įdiek Jaeger vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo paskirstyta sekimo platforma, skirta užklausų srautų stebėjimui ir našumo problemų diagnostikai mikropaslaugų architektūrose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Jaeger
„Jaeger“ yra CNCF baigtas projektas, skirtas visapusiškai paskirstytajai atsekamajai analizei, iš pradžių sukurtas „Uber“ įmonėje tūkstančiams mikropaslaugų stebėti. Jis fiksuoja, kaip užklausos sklinda per tavo sistemą – atskleisdamas paslaugų priklausomybes, laiko suskirstymus, klaidų sklaidą ir vėlavimo kliūtis, kurios yra nematomos naudojant vien tradicinį registravimą. Šis diegimas palaiko „OpenTelemetry Protocol“ (OTLP) iš karto, kad būtų užtikrintas suderinamumas su šiuolaikinėmis instrumentavimo bibliotekomis.
Savarankiškai talpinant „Jaeger“ sekimo duomenys – kuriuose dažnai yra naudotojų identifikatorių, duomenų bazių užklausų ir vidinių API detalių – lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Tu išvengi komercinių APM tiekėjų kainodaros už kiekvieną sekimą ir išlaikai visišką saugojimo bei prieigos kontrolę, su nuspėjamomis išlaidomis, kurios didėja kartu su tavo VPS, o ne su tavo srauto apimtimi.
Pagrindinės Jaeger savybės
OpenTelemetry pagalba
Natyvus OTLP duomenų priėmimas reiškia, kad bet kuri programa, instrumentuota su OpenTelemetry SDK, gali siųsti sekas į Jaeger be pasirinktinių eksportuotojų.
Paslaugos priklausomybių grafikas
Automatiškai sugeneruoti paslaugų grafikai rodo iškvietimų ryšius ir užklausų apimtis tarp kiekvienos paslaugos tavo architektūroje.
Nuodugni sekimo analizė
Išsamios sekimo laiko juostos išskaido kiekvieną veiksmą ir operaciją su trukmėmis, žymėmis ir žurnalais, siekiant tiksliai nustatyti lėtas užklausas ir klaidas.
Sekimo palyginimas
Palygink pėdsakus prieš ir po diegimo, kad greitai nustatytum našumo pablogėjimus arba naujus klaidų šablonus, atsiradusius dėl kodo pakeitimų.
Adaptyvusis atranka
Dinamiškai valdykite trasų rinkimo apimtį, kad subalansuotumėte stebėjimo gylį su saugojimo ir duomenų įkėlimo sąnaudomis didelio srauto sistemose.
Kodėl verta naudoti Jaeger Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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