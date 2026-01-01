Įdiek Dolibarr vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo ERP ir CRM platforma, skirta pardavimų, sąskaitų faktūrų išrašymo, atsargų ir verslo operacijų valdymui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dolibarr
Dolibarr yra modulinė, atvirojo kodo ERP ir CRM platforma, kuri apima visą verslo operacijų spektrą – klientų valdymą, pasiūlymus, sąskaitas faktūras, atsargas, projektus, žmogiškuosius išteklius ir apskaitą – vienoje integruotoje sistemoje. Jos moduline architektūra leidžia tau aktyvuoti tik tas funkcijas, kurių reikia tavo verslui, išlaikant tvarkingą sąsają, kai tavo poreikiai auga.
Savarankiškas Dolibarr talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo finansiniai duomenys, klientų įrašai ir verslo dokumentai yra saugomi infrastruktūroje, kurią tu visiškai kontroliuoji. Nėra jokių licencijavimo mokesčių už vartotoją, jokių tiekėjo nustatytų saugojimo apribojimų ir nereikia prenumeratos norint atrakinti pažangius modulius – todėl tai yra ekonomiškas ilgalaikis pasirinkimas augantiems verslams, kurie nori visiškai valdyti savo veiklos duomenis.
Pagrindinės Dolibarr savybės
Integruotas CRM
Sekite potencialius klientus, valdykite kontaktus ir stebėkite pardavimų eigą nuo pirmo kontakto iki pasirašytos sąskaitos faktūros vienoje vietoje.
Sąskaitos ir pasiūlymai
Generuok profesionalius pasiūlymus, konvertuok juos į užsakymus ir išrašyk sąskaitas su automatizuotu mokėjimų sekimu ir priminimais.
Likučių valdymas
Stebėk atsargų lygius, valdyk pirkimo užsakymus ir stebėk produktų judėjimą per sandėlius ar vietas.
Projektų ir laiko apskaita
Priskirk užduotis, fiksuok laiką projektams ir matuok pelningumą naudodamas integruotą išteklių ir biudžeto valdymą.
Modulinė architektūra
Aktyvuok tik tuos modulius, kurių tavo verslui reikia šiandien, o vėliau įjunk papildomas funkcijas, kai tavo veikla plėsis.
Kodėl verta naudoti Dolibarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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