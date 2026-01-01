Iki 69 % nuolaida ExpenseOwl

Įdiek ExpenseOwl vienu spustelėjimu.

Lengvas, savarankiškai talpinamas išlaidų sekiklis su prietaisų skydelio diagramomis, kategorijų valdymu ir CSV importavimu / eksportavimu – nereikia duomenų bazės.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ExpenseOwl vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ExpenseOwl

ExpenseOwl yra minimalistinė savarankiškai talpinama išlaidų sekimo programa, kuri visus duomenis saugo vietiniuose JSON failuose, nereikalaujant išorinės duomenų bazės. Ji siūlo tvarkingą prietaisų skydelį su skritulinėmis diagramomis ir pinigų srautų suvestinėmis, rūšiuojamą išlaidų lentelę įrašams peržiūrėti ir nustatymų skydelį kategorijoms, valiutai bei duomenų importavimui/eksportavimui valdyti.

Savarankiškai talpinant ExpenseOwl savo VPS serveryje, tavo asmeniniai finansiniai įrašai niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Lengvas dizainas įdiegiamas per kelias sekundes, nereikalaujant jokios duomenų bazės paslaugos priežiūros, todėl tai yra vienas paprasčiausių būdų visiškai kontroliuoti savo asmeninius finansinius duomenis.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ExpenseOwl savybės

Išlaidų valdymo skydas

Skritulinės diagramos ir pinigų srautų suvestinės suteikia greitą vizualinį išlaidų modelių suskirstymą visose stebimose kategorijose.

Kategorijų valdymas

Nustatyk ir redaguok pasirinktines išlaidų kategorijas nustatymų skydelyje, kad atitiktų tavo asmeninę ar namų ūkio biudžeto sistemą.

CSV importas ir eksportas

Perkelk duomenis į ExpenseOwl ir iš jo naudodamas CSV failus – tai naudinga importuojant istoriją iš kitų programėlių arba kuriant nešiojamas atsargines kopijas.

Nereikia duomenų bazės

Visi išlaidų duomenys yra saugomi vietiniuose JSON failuose nurodytame tome, todėl nėra Postgres ar MySQL paslaugos, kurią reikėtų konfigūruoti ar prižiūrėti.

PWA Pagalba

Įdiek ExpenseOwl kaip Progressive Web App staliniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kad patirtis būtų tarsi naudojant vietinę programėlę tiesiai iš naršyklės.

Kodėl verta naudoti ExpenseOwl Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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