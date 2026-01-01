Įdiek ExpenseOwl vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas išlaidų sekiklis su prietaisų skydelio diagramomis, kategorijų valdymu ir CSV importavimu / eksportavimu – nereikia duomenų bazės.
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Ką gali kurti su ExpenseOwl
ExpenseOwl yra minimalistinė savarankiškai talpinama išlaidų sekimo programa, kuri visus duomenis saugo vietiniuose JSON failuose, nereikalaujant išorinės duomenų bazės. Ji siūlo tvarkingą prietaisų skydelį su skritulinėmis diagramomis ir pinigų srautų suvestinėmis, rūšiuojamą išlaidų lentelę įrašams peržiūrėti ir nustatymų skydelį kategorijoms, valiutai bei duomenų importavimui/eksportavimui valdyti.
Savarankiškai talpinant ExpenseOwl savo VPS serveryje, tavo asmeniniai finansiniai įrašai niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Lengvas dizainas įdiegiamas per kelias sekundes, nereikalaujant jokios duomenų bazės paslaugos priežiūros, todėl tai yra vienas paprasčiausių būdų visiškai kontroliuoti savo asmeninius finansinius duomenis.
Pagrindinės ExpenseOwl savybės
Išlaidų valdymo skydas
Skritulinės diagramos ir pinigų srautų suvestinės suteikia greitą vizualinį išlaidų modelių suskirstymą visose stebimose kategorijose.
Kategorijų valdymas
Nustatyk ir redaguok pasirinktines išlaidų kategorijas nustatymų skydelyje, kad atitiktų tavo asmeninę ar namų ūkio biudžeto sistemą.
CSV importas ir eksportas
Perkelk duomenis į ExpenseOwl ir iš jo naudodamas CSV failus – tai naudinga importuojant istoriją iš kitų programėlių arba kuriant nešiojamas atsargines kopijas.
Nereikia duomenų bazės
Visi išlaidų duomenys yra saugomi vietiniuose JSON failuose nurodytame tome, todėl nėra Postgres ar MySQL paslaugos, kurią reikėtų konfigūruoti ar prižiūrėti.
PWA Pagalba
Įdiek ExpenseOwl kaip Progressive Web App staliniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kad patirtis būtų tarsi naudojant vietinę programėlę tiesiai iš naršyklės.
Kodėl verta naudoti ExpenseOwl Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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