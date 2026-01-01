Įdiek Evolution API vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „WhatsApp Business API“ šliuzas, skirtas pokalbių robotams, automatizavimams ir klientų susirašinėjimo integravimui kurti.
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Ką gali kurti su Evolution API
Evolution API yra atvirojo kodo platforma, teikianti išsamią REST API, skirtą WhatsApp žinučių automatizavimui. Sukurta naudojant Baileys biblioteką, ji leidžia kūrėjams prijungti WhatsApp paskyras, siųsti ir gauti žinutes, valdyti kontaktus ir aktyvuoti „webhook'us“ realaus laiko įvykių apdorojimui – visa tai be brangių oficialių API mokesčių už ne „Cloud API“ jungtis.
Savarankiškai talpinant Evolution API savo VPS serveryje, visi klientų pokalbių duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, užtikrinant atitiktį duomenų apsaugos reglamentams ir pašalinant mokesčius už žinutes, dėl kurių komerciniai tiekėjai tampa brangūs dideliu mastu. Įtraukta PostgreSQL duomenų bazė ir Redis talpykla užtikrina patikimą duomenų išsaugojimą ir didelio pralaidumo žinučių apdorojimą gamybos darbo krūviams.
Pagrindinės Evolution API savybės
Daugelio egzempliorių valdymas
Prijunkite ir valdykite kelis WhatsApp numerius iš vieno diegimo, o kiekvienas egzempliorius yra izoliuotas ir nepriklausomai valdomas per API.
Pokalbių roboto integracijos
Integruotos jungtys, skirtos Typebot, Chatwoot ir OpenAI, leidžia kurti pokalbių robotus be programavimo ir dirbtinio intelekto valdomus automatizuotus pokalbius per WhatsApp.
Webhook įvykių sistema
Realaus laiko „webhook'ai“ pristato pranešimų, prisijungimų ir grupių įvykius į tavo programėlę vos tik jie įvyksta, leidžiantys akimirksniu automatiškai reaguoti.
Darbo eigos automatizavimas
Suderinama su n8n ir kitomis automatizavimo platformomis, leidžianti kurti sudėtingas daugiapakopes pranešimų siuntimo darbo eigas be individualaus kodo.
RESTful API
Švarus HTTP/JSON API su QR kodo autentifikavimu supaprastina „WhatsApp“ žinučių siuntimo integravimą į bet kokią programą ar paslaugą.
Kodėl verta naudoti Evolution API Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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