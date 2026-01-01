Iki 69 % nuolaida Evolution API

Įdiek Evolution API vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo „WhatsApp Business API“ šliuzas, skirtas pokalbių robotams, automatizavimams ir klientų susirašinėjimo integravimui kurti.

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5,49/mėn.
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Įdiek Evolution API vienu spustelėjimu.

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KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
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7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
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100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
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KVM 4
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10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
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KVM 8
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Evolution API

Evolution API yra atvirojo kodo platforma, teikianti išsamią REST API, skirtą WhatsApp žinučių automatizavimui. Sukurta naudojant Baileys biblioteką, ji leidžia kūrėjams prijungti WhatsApp paskyras, siųsti ir gauti žinutes, valdyti kontaktus ir aktyvuoti „webhook'us“ realaus laiko įvykių apdorojimui – visa tai be brangių oficialių API mokesčių už ne „Cloud API“ jungtis.

Savarankiškai talpinant Evolution API savo VPS serveryje, visi klientų pokalbių duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, užtikrinant atitiktį duomenų apsaugos reglamentams ir pašalinant mokesčius už žinutes, dėl kurių komerciniai tiekėjai tampa brangūs dideliu mastu. Įtraukta PostgreSQL duomenų bazė ir Redis talpykla užtikrina patikimą duomenų išsaugojimą ir didelio pralaidumo žinučių apdorojimą gamybos darbo krūviams.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Evolution API savybės

Daugelio egzempliorių valdymas

Prijunkite ir valdykite kelis WhatsApp numerius iš vieno diegimo, o kiekvienas egzempliorius yra izoliuotas ir nepriklausomai valdomas per API.

Pokalbių roboto integracijos

Integruotos jungtys, skirtos Typebot, Chatwoot ir OpenAI, leidžia kurti pokalbių robotus be programavimo ir dirbtinio intelekto valdomus automatizuotus pokalbius per WhatsApp.

Webhook įvykių sistema

Realaus laiko „webhook'ai“ pristato pranešimų, prisijungimų ir grupių įvykius į tavo programėlę vos tik jie įvyksta, leidžiantys akimirksniu automatiškai reaguoti.

Darbo eigos automatizavimas

Suderinama su n8n ir kitomis automatizavimo platformomis, leidžianti kurti sudėtingas daugiapakopes pranešimų siuntimo darbo eigas be individualaus kodo.

RESTful API

Švarus HTTP/JSON API su QR kodo autentifikavimu supaprastina „WhatsApp“ žinučių siuntimo integravimą į bet kokią programą ar paslaugą.

Kodėl verta naudoti Evolution API Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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