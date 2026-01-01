Įdiek LinkStack vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama nuorodų platforma, skirta kurti firminius nukreipimo puslapius su neribotu nuorodų skaičiumi ir visiška dizaino kontrole.
Rinkis VPS planą LinkStack
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LinkStack
LinkStack yra atvirojo kodo „link-in-bio“ platforma, kuri leidžia kūrėjams, įmonėms ir organizacijoms centralizuoti visas svarbias nuorodas viename pritaikomame nukreipiamajame puslapyje. Sukurta naudojant PHP ir Laravel, ji siūlo neribotą nuorodų skaičių, pasirinktines temas, socialinių tinklų piktogramas, paspaudimų analizę ir kelių vartotojų palaikymą iš karto – funkcijas, kurias komercinės alternatyvos, tokios kaip Linktree, paprastai siūlo tik mokamuose planuose.
Patalpinus LinkStack savo VPS serveryje, lankytojų analizė, paspaudimų duomenys ir puslapio konfigūracija lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių puslapio prenumeratos mokesčių, be įterptos reklamos nemokamuose planuose ir be rizikos, kad tavo „bio“ nuoroda bus sustabdyta trečiosios šalies platformos. Prijunk pasirinktinį domeną per Traefik ir puslapis taps visiškai tavo prekės ženklo dalimi tavo infrastruktūroje.
Pagrindinės LinkStack savybės
Neribotos nuorodos
Pridėk tiek nuorodų, sekcijų ir puslapių, kiek tau reikia, be mėnesinių apribojimų, elementų limitų ar mokesčių už nuorodą iš SaaS paslaugų teikėjo.
Pasirinktinės temos
Pasirink iš integruotų temų arba visiškai pakeisk puslapių stilių naudodamas pasirinktinį CSS, fonus, mygtukų formas ir animacijas, kad atitiktų tavo prekės ženklą.
Integruota analitika
Sekti puslapio peržiūras ir nuorodų paspaudimų skaičių administratoriaus skydelyje, neįterpiant trečiųjų šalių stebėjimo pikselių į tavo lankytojų naršykles.
Kelių naudotojų palaikymas
Talpinkite puslapius visoms komandoms ar agentūroms su atskiromis vartotojų paskyromis, prieiga pagal vaidmenis ir centralizuotu administravimu vienoje instancijoje.
Socialinių tinklų ir pasirinktinės nuorodos
Pridėk piktogramas pagrindiniams socialiniams tinklams ir pasirinktines įkeltas piktogramas, kad nuorodos išliktų vizualiai nuoseklios ir akimirksniu atpažįstamos.
Atnaujinimas vienu paspaudimu
Įdiek naujus naujinius tiesiai iš administratoriaus skydelio, naudojant integruotą naujinimo įrankį, kad tavo egzempliorius būtų nuolat atnaujintas, neperkuriant konteinerio.
Kodėl verta naudoti LinkStack Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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