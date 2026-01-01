Įdiek OrangeHRM vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių valdymo sistema, skirta valdyti darbuotojus, atostogas, įdarbinimą ir personalo valdymo procesus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OrangeHRM
OrangeHRM yra visiškai atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių valdymo platforma, naudojama tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Ji apima visą žmogiškųjų išteklių gyvavimo ciklą – nuo darbuotojų įrašų ir atostogų valdymo iki veiklos vertinimų, darbuotojų paieškos procesų ir laiko apskaitos – vienoje savarankiškai talpinamoje programoje.
Talpindamas OrangeHRM savo VPS serveryje, išlaikai visus darbuotojų duomenis, darbo užmokesčio informaciją ir žmogiškųjų išteklių įrašus tiesiogiai savo kontrolėje, be jokių SaaS mokesčių už vartotoją. Gauni visą prieigą prie duomenų bazės, skirtos individualioms ataskaitoms ir integracijoms, išlaikydamas visišką nuosavybės teisę į jautrius darbuotojų duomenis.
Pagrindinės OrangeHRM savybės
Darbuotojų valdymas
Valdykite centralizuotą darbuotojų katalogą su darbo istorija, dokumentais, kvalifikacijomis ir organizacine struktūra vienoje vietoje.
Atostogos ir lankomumas
Valdyk atostogų teises, patvirtinimo procesus, atostogų kalendorius ir lankomumo apskaitą visiems savo darbuotojams.
Personalo atrankos modulis
Stebėk laisvas darbo vietas, kandidatų paraiškas, interviu etapus ir įdarbinimo sprendimus be atskiros kandidatų atrankos sistemos.
Veiklos atsiliepimai
Vykdyk struktūrizuotus vertinimo ciklus su tikslų nustatymu, 360 laipsnių grįžtamuoju ryšiu ir konfigūruojamomis peržiūros darbo eigomis.
Laikas ir projektų sekimas
Registruokite darbo laiką projektams ir klientams, su patvirtinimo srautais ir eksportuojamomis ataskaitomis atsiskaitymams arba darbo užmokesčiui.
Kodėl verta naudoti OrangeHRM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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