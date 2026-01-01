Įdiek Pulsarr vienu spustelėjimu.
Realaus laiko Plex stebimųjų sąrašų monitorius, sinchronizuojantis su Sonarr ir Radarr, su išmaniosiomis turinio nukreipimo taisyklėmis.
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Ką gali kurti su Pulsarr
Pulsarr sujungia Plex žiūrėjimo sąrašus su Sonarr ir Radarr, kiekvieną „Pridėti į žiūrėjimo sąrašą“ paspaudimą Plex programėlėje paversdamas automatizuota atsisiuntimo užklausa — be antros sąsajos, atskirų prisijungimų ir kvietimų kiekvienam naudotojui. Jis stebi Plex realiuoju laiku Plex Pass naudotojams ir pereina prie pakopinio tikrinimo visiems kitiems, tada nukreipia kiekvieną pavadinimą į tinkamą Sonarr ar Radarr instanciją pagal tavo nustatytas taisykles.
Savarankiškai talpinant Pulsarr savo VPS serveryje, žiūrėjimo sąrašo duomenys, naudotojų leidimai ir arr API raktai lieka tavo kontrolėje. Patvirtinimo darbo eigos, kvotos kiekvienam naudotojui, Discord pranešimai ir Plex žymų sinchronizavimas veikia nuolat, nepriklausomai nuo to, ar namų serveris yra prisijungęs.
Pagrindinės Pulsarr savybės
Realaus laiko stebėjimo sąrašo sinchronizavimas
Stebimųjų sąrašo papildymai iš „Plex Pass“ naudotojų iš karto suaktyvina „Sonarr“ arba „Radarr“ užklausas, su pakopiniu apklausimu apimančiu ne „Pass“ paskyras.
Išmanusis turinio nukreipimas
Kurkite IR/ARBA taisykles, naudodami žanrą, naudotoją, kalbą, metus, sertifikavimą, reitingus ar transliavimo paslaugą, kad nukreiptumėte turinį į tinkamą arr egzempliorių.
Patvirtinimas ir kvotos
Laikykite užklausas administratoriaus patvirtinimui ir nustatykite dienos, savaitės ar mėnesio limitus vienam vartotojui, kad atsisiuntimų eilės būtų valdomos.
Discord bot integracija
Tvarkykite patvirtinimus, peržiūrėkite užklausų būseną ir inicijuokite veiksmus tiesiogiai iš Discord, naudodami interaktyvias pasvirųjų brūkšnių komandas.
Kelių egzempliorių palaikymas
Platink turinį per kelias Sonarr ir Radarr instancijas su sinchronizuotu žymėjimu, kad visada žinotum, kuris vartotojas ko prašė.
Lankstūs pranešimai
Siųsk atnaujinimus per „Plex“ mobiliuosius pranešimus, „Discord“, žiniatinklio kabliukus arba daugiau nei 80 paslaugų, naudodamas „Apprise“, kai turinys patenka į tavo biblioteką.
Kodėl verta naudoti Pulsarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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