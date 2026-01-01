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Suderinama su S3 paskirstyta objektų saugykla, sukurta naudojant Rust, skirta DI darbo krūviams, duomenų ežerams ir debesų kompiuterijos programoms.
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Ką gali kurti su RustFS
RustFS yra didelio našumo, paskirstyta objektų saugyklos sistema, sukurta tik su Rust. Ji užtikrina visišką Amazon S3 API suderinamumą, kartu su Rust atminties saugumo garantijomis ir neapdorotu našumu, viršijančiu tradicinių sprendimų galimybes. Sukurta duomenų ežerams, DI/ML srautams ir didelių duomenų darbo krūviams, RustFS naudoja trinties kodavimą, kad apsaugotų nuo duomenų praradimo, ir bitų gedimo aptikimą, kad užtikrintų ilgalaikį duomenų vientisumą.
Savo RustFS talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia tau visiškai kontroliuoti savo objektų saugyklos infrastruktūrą – jokių mokesčių už GB, jokių išėjimo mokesčių ir jokios pardavėjo priklausomybės. Integruota žiniatinklio konsolė leidžia tau valdyti talpyklas, konfigūruoti prieigos taisykles ir stebėti saugyklos naudojimą, nereikalaujant papildomų įrankių.
Pagrindinės RustFS savybės
S3 API suderinama
Veikia su bet kokiu su S3 suderinamu klientu, SDK ar įrankiu – perkelk esamas darbo eigas be kodo pakeitimų.
Trinties kodavimas
Paskirsto duomenis per kelis tomus su dubliavimu, kad saugykla išliktų nepažeista net ir sugedus atskiriems diskams.
Žiniatinklio valdymo konsolė
Naršyklės sąsaja, skirta talpykloms kurti, prieigos raktams valdyti, gyvavimo ciklo taisyklėms nustatyti ir saugyklos naudojimui stebėti.
Aukštas našumas
Sukurta naudojant Rust dėl atminties saugos ir greičio – lyginamieji testai rodo iki 2,3 karto didesnį pralaidumą, palyginti su alternatyvomis, skirtomis mažų objektų darbo krūviams.
Renginių pranešimai
Suaktyvinkite „webhooks“ saugos talpyklos įvykiams, pvz., objektų kūrimui ir ištrynimui, kad integruotumėte su tolesnio apdorojimo konvejeriais.
Tapatybės integravimas
Palaiko OIDC/OpenID Connect ir OpenStack Keystone, skirtus vieningajam prisijungimui įmonėms ir daugiaklientėms diegimo aplinkoms.
Kodėl verta naudoti RustFS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių