Įdiek „Thumbor“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo išmanusis paveikslėlių serveris, kuris apkarpo, keičia dydį ir filtruoja paveikslėlius pagal poreikį, naudodamas paprastas URL pagrįstas užklausas.
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Ką gali kurti su Thumbor
„Thumbor“ yra „Python“ pagrindu veikiantis išmanusis vaizdų apdorojimo serveris, kuris atlieka dydžio keitimą, apkarpymą ir filtravimą per URL parametrus — nereikia keisti programos kodo integracijai. Kuo „Thumbor“ skiriasi nuo įprastų vaizdų dydžio keitimo įrankių, yra jo dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis išmanusis apkarpymas: jis automatiškai aptinka veidus ir svarbias savybes vaizde prieš apkarpant, užtikrindamas, kad objektas niekada nebūtų netyčia nukirptas.
Naudojamas gamyboje „Wikipedia“, „Globo.com“, „Forbes“ ir „Vox Media“, siekiant aptarnauti milijardus vaizdų, „Thumbor“ yra išbandytas dideliu mastu. Jam nereikia jokių išorinių priklausomybių pagrindiniam veikimui. Savo serverio talpinimas pakeičia SaaS mokesčius už kiekvieną transformaciją fiksuota VPS kaina ir išlaiko tavo medijos srautą visiškai tavo infrastruktūroje.
Pagrindinės Thumbor savybės
Išmanus veido aptikimas
Integruotas veido ir funkcijų aptikimas užtikrina, kad svarbiausia vaizdo dalis išliktų centre, kai apkarpyta iki skirtingų kraštinių santykių.
URL apdorojimas
Keiskite dydį, apkarpykite, filtruokite ir konvertuokite paveikslėlius suformuodami URL – nereikia jokio SDK, veikia su bet kuria programavimo kalba ar karkasu.
Automatinis formato pasirinkimas
Automatiškai pateikite WebP naršyklėms, kurios jį palaiko, su JPEG arba PNG atsarginiu variantu, sumažindami pralaidumą be papildomo darbo.
Išplečiama filtrų sistema
Taikykite ryškumą, kontrastą, vandens ženklus, užapvalintus kampus ir suliejimą naudodami URL parametrus arba pasirinktinius Python filtrų papildinius.
Rezultatų talpykla
Apdoroti rezultatai yra saugomi talpykloje, siekiant išvengti identiškų užklausų pakartotinio apdorojimo ir taip žymiai sumažinti procesoriaus apkrovą esant dideliam srautui.
Kodėl verta naudoti Thumbor Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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