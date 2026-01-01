Įdiek Easy!Appointments vienu spustelėjimu.
Nemokama atvirojo kodo susitikimų planavimo sistema su klientų savitarnos rezervavimu, kelių paslaugų teikėjų kalendoriais ir automatizuotais el. pašto pranešimais.
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Ką gali kurti su Easy!Appointments
„Easy!Appointments“ yra išsami, atvirojo kodo planavimo platforma, kuri leidžia paslaugas teikiančioms įmonėms siūlyti susitikimų rezervavimą internetu, neprisirišant prie konkrečios platformos ir nemokant mokesčių už kiekvieną rezervaciją. Klientai mato laisvus laikus realiuoju laiku ir patys rezervuoja vietas, sumažindami telefono skambučių pertraukimus ir rankinį kalendoriaus valdymą darbuotojams.
Sistema palaiko kelis paslaugų teikėjus su nepriklausomais kalendoriais, pritaikomomis rezervavimo formomis ir automatiniais el. pašto priminimais, kurie sumažina neatvykstančiųjų skaičių. „Google Calendar“ sinchronizavimas užtikrina, kad tvarkaraščiai būtų sinchronizuoti su įrankiais, kuriuos darbuotojai jau naudoja. Sveikatos priežiūros, grožio, konsultavimo ir švietimo sektoriai pasitiki „Easy!Appointments“ dėl jos aiškios sąsajos ir lanksčios konfigūracijos. Šis diegimas sujungia programą su „MySQL“ duomenų baze, kad būtų užtikrintas patikimas planavimo duomenų išsaugojimas.
Pagrindinės Easy!Appointments savybės
Kliento savarankiškas užsakymas
Klientai mato laisvus laikus realiuoju laiku ir rezervuoja susitikimus internetu be jokio susirašinėjimo su darbuotojais.
Daugelio tiekėjų kalendoriai
Tvarko individualius kalendorius ir laisvų laikų intervalus kiekvienam paslaugų teikėjui, užkertant kelią dvigubiems užsakymams visose komandose.
Automatiniai pranešimai
Automatiškai siunčia patvirtinimo ir priminimo el. laiškus, sumažindamas neatvykimo rodiklius be jokio rankinio stebėjimo.
Google kalendoriaus sinchronizavimas
Sinchronizuoja užsakymus su „Google“ kalendoriumi, kad teikėjai matytų susitikimus kartu su likusiu savo tvarkaraščiu.
Pritaikomos rezervacijos formos
Pritaikyk laukus, kuriuos klientai pildo užsakydami, kad surinktum informaciją, reikalingą kiekvienam paslaugos tipui.
Kodėl verta naudoti Easy!Appointments Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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