Įdiek eLabFTW vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo elektroninis laboratorijos žurnalas tyrimų komandoms, skirtas eksperimentams, mėginiams ir protokolams sekti.
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Ką gali kurti su eLabFTW
eLabFTW yra nemokamas ir atvirojo kodo elektroninis laboratorijos žurnalas (ELN), sukurtas specialiai tyrimų laboratorijoms. Jis pakeičia popierinius užrašų knygeles ir išsklaidytas skaičiuokles struktūrizuota, ieškoma darbo erdve, kur mokslininkai registruoja eksperimentus, tvarko mėginius ir reagentus, saugo protokolus ir bendradarbiauja su komandomis, dalindamiesi ištekliais.
Savarankiškai talpinant eLabFTW savo VPS serveryje, jautrūs tyrimų duomenys, intelektinė nuosavybė ir nepublikuoti rezultatai lieka visiškai institucijos kontrolėje – jokio trečiųjų šalių debesies, jokio mokesčio už kiekvieną vartotoją ir jokios tiekėjo priklausomybės rizikos. Visas PDF/ZIP eksportas, laiko žymėjimas ir su S3 suderinama saugykla daro jį tinkamu reguliuojamoms aplinkoms, kurioms reikalingi audito žurnalai ir ilgalaikis archyvavimas.
Pagrindinės eLabFTW savybės
Eksperimentų sąsiuvinis
Raiškiojo teksto ir Markdown redaktorius su LaTeX, kodo paryškinimu, failų priedais ir versijų istorija kiekvienam eksperimento įrašui.
Pavyzdinė duomenų bazė
Stebėk reagentus, įrangą, antikūnus ir ląstelių linijas, naudodamas pasirinktinius elementų tipus, metaduomenis ir atsargų vietas visoje laboratorijoje.
Komandos bendradarbiavimas
Dalinkitės eksperimentais ir ištekliais tarp komandų su detalia prieigos kontrole kiekvienam elementui ir vartotojui bei bendra šablonų biblioteka.
Daugkartinio naudojimo protokolai
Sukurk versijuojamą protokolų biblioteką, kurią bet kuris komandos narys gali klonuoti į naują eksperimentą, išlaikant nuoseklius ir atkuriamus metodus.
Patikimos laiko žymos
Kriptografiškai žymėk laiku eksperimentų įrašus per RFC 3161 institucijas, kad įrodytum, kada duomenys buvo įrašyti intelektinės nuosavybės ir audito poreikiams.
PDF ir ZIP eksportavimas
Generuok pasirašytas PDF ataskaitas arba visus eksperimentų ir išteklių ZIP archyvus, skirtus archyvavimui, reguliavimo institucijų peržiūrai ar publikavimui.
Kodėl verta naudoti eLabFTW Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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