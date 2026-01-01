Įdiek Focalboard vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo projektų valdymo įrankis su Kanban, lentelės, galerijos ir kalendoriaus rodiniais komandoms ir asmenims.
Rinkis VPS planą Focalboard
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Focalboard
„Focalboard“ yra atvirojo kodo projektų valdymo platforma, sukurta „Mattermost“ kaip savarankiškai talpinama alternatyva „Trello“, „Notion“ ir „Asana“. Ji sujungia intuityvias „Kanban“ lentas su keliais rodymo režimais – lentele, galerija ir kalendoriumi – kad galėtum vizualizuoti tuos pačius projekto duomenis tokiu formatu, kuris geriausiai tinka tavo darbo eigai. Kortelės palaiko pasirinktines savybes, žymas, terminus ir priedus, prisitaikydamos prie bet kokio projekto tipo – nuo programinės įrangos sprintų iki turinio kalendorių.
Savarankiškas „Focalboard“ talpinimas tavo VPS serveryje reiškia neribotą skaičių lentų, kortelių ir komandos narių už numatomą kainą – jokio mokesčio už vartotoją, jokių lentų skaičiaus apribojimų ir jokios rizikos, kad tavo projekto duomenys bus monetizuojami. Lengva „SQLite“ posistemė nereikalauja išorinės duomenų bazės, todėl diegimas ir priežiūra yra paprasti.
Pagrindinės Focalboard savybės
Keli peržiūros režimai
Perjunk tarp Kanban, lentelės, galerijos ir kalendoriaus rodinių tų pačių duomenų, kad atitiktų, kaip tu galvoji apie savo projektą.
Pasirinktinės savybės
Pridėk pasirinktinius laukus, žymas, datas ir atsakingus asmenis kortelėms, kad pritaikytum kiekvieną lentą savo konkretiems darbo eigos reikalavimams.
Realaus laiko bendradarbiavimas
Keli komandos nariai gali redaguoti lentas vienu metu, o komentarai ir @paminėjimai padeda palaikyti bendravimą kontekste.
Perkelti iš populiarių įrankių
Perkelk esamus projektus iš Trello, Asana ir Notion, naudodamas integruotą importavimo funkciją, kad nereikėtų pradėti nuo nulio.
Lentos šablonai
Iš anksto sukurti šablonai įprastiems projektų tipams leidžia tau per kelias sekundes nustatyti naują lentą su jau paruošta tinkama struktūra.
Kodėl verta naudoti Focalboard Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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