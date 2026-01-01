Įdiek Crontab UI vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio sąsaja, skirta saugiam cron užduočių valdymui, su importavimo, eksportavimo, atsarginių kopijų kūrimo ir HTTP autentifikavimo funkcijomis.
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Ką gali kurti su Crontab UI
„Crontab UI“ yra atvirojo kodo „Node.js“ žiniatinklio programa, kuri pakeičia klaidų kupiną rankinį „crontab“ redagavimą saugia, vizualia sąsaja. Užduočių pridėjimas, ištrynimas, sustabdymas ir atnaujinimas atliekamas vienu paspaudimu, o kiekvienas pakeitimas patvirtinamas prieš jį pritaikant, todėl rašybos klaida nebesugriaus visų suplanuotų užduočių vienu metu.
Savarankiškai priglobiant „Crontab UI“ savo VPS serveryje, suteikiama privati valdymo panelė šimtams „cron“ užduočių su kiekvienos užduoties klaidų žurnalais, automatinėmis atsarginėmis kopijomis prieš rizikingas operacijas ir importavimo/eksportavimo funkcija, leidžiančia atkartoti tą patį tvarkaraštį keliuose įrenginiuose. Integruotas „HTTP basic“ autentifikavimas apsaugo sąsają, nereikalaujant išorinio atvirkštinio tarpinio serverio ar tapatybės teikėjo.
Pagrindinės Crontab UI savybės
Saugus darbo redagavimas
Pridėti, redaguoti, pristabdyti, atnaujinti ir ištrinti cron užduotis naudojant patvirtintą vartotojo sąsają, užuot rizikavus sintaksės klaidomis neapdorotuose crontab failuose.
Importo ir eksporto
Importuok esamą crontab per kelias sekundes ir eksportuok visą savo konfigūraciją, kad galėtum iš naujo įdiegti tą patį tvarkaraštį kituose įrenginiuose be SSH.
Automatinės duomenų kopijos
„Crontab UI“ sukuria atsarginę kopiją prieš kiekvieną importavimą ir leidžia tau kurti momentines kopijas bei atkurti savo užduotis pagal poreikį, kad atitaisytum klaidas.
Užduoties klaidų žurnalai
Kiekviena suplanuota užduotis rašo savo klaidų žurnalą, kad galėtum tikrinti gedimus ir šalinti problemas neieškant bendrame sistemos žurnale.
Pašto siuntimas ir kabliukai
Konfigūruok el. pašto pranešimus arba webhook atgalinius iškvietimus kiekvienai užduočiai, kad įspėtum savo komandą arba suaktyvintum tolesnę automatizaciją po kiekvieno vykdymo.
HTTP autentifikavimas
Apsaugok žiniatinklio vartotojo sąsają, naudojant integruotą pagrindinį autentifikavimą, kad tik įgalioti vartotojai galėtų peržiūrėti ar modifikuoti tavo suplanuotas užduotis.
Kodėl verta naudoti Crontab UI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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