Iki 69 % nuolaida Pydio Cells

Įdiek Pydio Cells vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama failų dalijimosi ir dokumentų bendradarbiavimo platforma su komandos darbo erdvėmis, viešosiomis nuorodomis ir modernia interneto sąsaja.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Pydio Cells vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Pydio Cells

„Pydio Cells“ yra savarankiškai talpinama turinio bendradarbiavimo platforma – modernus „PydioShare“ įpėdinis. Ji apjungia saugų failų bendrinimą, komandos darbo erdves, viešųjų nuorodų generavimą, dokumentų peržiūrą naršyklėje ir detalų prieigos valdymą, su greita „Go“ pagrindu veikiančia užpakaline sistema ir ištobulinta žiniatinklio sąsaja, kuri tiesiogiai konkuruoja su komerciniais pasiūlymais, tokiais kaip „Box“, „Dropbox Business“ ir „SharePoint“.

Savarankiškai talpinant „Pydio Cells“ VPS serveryje, tavo jautrūs dokumentai, komandos darbo erdvės ir išorinės bendrinimo nuorodos lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už vartotoją, be saugyklos apribojimų ir be trečiųjų šalių platformos, kuri gali bet kada pakeisti sąlygas ar kainodarą.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Pydio Cells savybės

Komandos darbo sritys ir vaidmenys

Sukurkite komandoms skirtas darbo sritis su detalia vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrole, kad tinkami žmonės matytų tinkamus aplankus be rankinio leidimų tvarkymo.

Viešos bendrinimo nuorodos

Generuokite bendrinamas atsisiuntimo arba įkėlimo nuorodas su pasirenkamais slaptažodžiais, galiojimo datomis ir atsisiuntimo limitais – puikiai tinka siunčiant failus išoriniams klientams.

Failo peržiūra naršyklėje

Peržiūrėkite PDF failus, paveikslėlius, vaizdo įrašus, garso įrašus ir „Office“ dokumentus tiesiogiai naršyklėje, pirmiausia neatsisiuntę arba neįdiegę vietinių peržiūros programų.

WebDAV ir S3 prieiga

Prisijungti galima iš darbalaukio sinchronizavimo klientų, mobiliųjų programėlių ir su S3 suderinamų įrankių, kad tas pats turinys būtų pasiekiamas visose darbo eigose.

Veiklos srautai ir paieška

Darbo sričių veiklos srautai ir visatekstė paieška visuose dokumentuose padeda komandoms sekti pokyčius ir greitai rasti turinį.

Kodėl verta naudoti Pydio Cells Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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