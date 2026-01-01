Įdiek Pydio Cells vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama failų dalijimosi ir dokumentų bendradarbiavimo platforma su komandos darbo erdvėmis, viešosiomis nuorodomis ir modernia interneto sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Pydio Cells
„Pydio Cells“ yra savarankiškai talpinama turinio bendradarbiavimo platforma – modernus „PydioShare“ įpėdinis. Ji apjungia saugų failų bendrinimą, komandos darbo erdves, viešųjų nuorodų generavimą, dokumentų peržiūrą naršyklėje ir detalų prieigos valdymą, su greita „Go“ pagrindu veikiančia užpakaline sistema ir ištobulinta žiniatinklio sąsaja, kuri tiesiogiai konkuruoja su komerciniais pasiūlymais, tokiais kaip „Box“, „Dropbox Business“ ir „SharePoint“.
Savarankiškai talpinant „Pydio Cells“ VPS serveryje, tavo jautrūs dokumentai, komandos darbo erdvės ir išorinės bendrinimo nuorodos lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už vartotoją, be saugyklos apribojimų ir be trečiųjų šalių platformos, kuri gali bet kada pakeisti sąlygas ar kainodarą.
Pagrindinės Pydio Cells savybės
Komandos darbo sritys ir vaidmenys
Sukurkite komandoms skirtas darbo sritis su detalia vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrole, kad tinkami žmonės matytų tinkamus aplankus be rankinio leidimų tvarkymo.
Viešos bendrinimo nuorodos
Generuokite bendrinamas atsisiuntimo arba įkėlimo nuorodas su pasirenkamais slaptažodžiais, galiojimo datomis ir atsisiuntimo limitais – puikiai tinka siunčiant failus išoriniams klientams.
Failo peržiūra naršyklėje
Peržiūrėkite PDF failus, paveikslėlius, vaizdo įrašus, garso įrašus ir „Office“ dokumentus tiesiogiai naršyklėje, pirmiausia neatsisiuntę arba neįdiegę vietinių peržiūros programų.
WebDAV ir S3 prieiga
Prisijungti galima iš darbalaukio sinchronizavimo klientų, mobiliųjų programėlių ir su S3 suderinamų įrankių, kad tas pats turinys būtų pasiekiamas visose darbo eigose.
Veiklos srautai ir paieška
Darbo sričių veiklos srautai ir visatekstė paieška visuose dokumentuose padeda komandoms sekti pokyčius ir greitai rasti turinį.
Kodėl verta naudoti Pydio Cells Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių