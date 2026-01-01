Įdiek Sure vienu paspaudimu.
Savo serveryje talpinama asmeninių finansų programėlė, skirta sekti grynąją vertę, sąskaitas, operacijas ir investicijas, su visiška duomenų nuosavybe.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Sure
„Sure“ yra bendruomenės palaikoma atvirojo kodo asmeninių finansų ir turto valdymo programa, skirta žmonėms, norintiems visiškai kontroliuoti savo finansinius duomenis. Ji seka bankininkystės, investicijų ir paskolų sąskaitas, įrašo ir kategorizuoja operacijas, stebi grynąją vertę laikui bėgant ir palaiko kelių vartotojų namų ūkius – visa tai saugoma PostgreSQL duomenų bazėje jūsų pačių infrastruktūroje.
Skirtingai nuo talpinamų finansų įrankių, „Sure“ veikia visiškai jūsų serveryje be SaaS prenumeratos, trečiųjų šalių duomenų dalijimosi ir paslaugos nutraukimo rizikos. Pasirenkama OpenAI integracija prideda dirbtinio intelekto valdomą operacijų kategorizavimą ir natūralios kalbos finansų užklausas. Foninis „Sidekiq“ darbuotojas tvarko suplanuotus importus ir pranešimus, o pagrindinė programa teikia interaktyviąją prietaisų skydelį.
Pagrindinės Sure savybės
Grynosios vertės valdymo skydas
Apibendrinkite visų sąskaitų likučius į vieną grynosios vertės rodinį, kuris atsinaujina, kai įrašomos operacijos, suteikiant aiškų bendros finansinės būklės vaizdą.
Paskyros valdymas
Stebėk einamąsias, taupomąsias, kreditinių kortelių, paskolų ir investicines sąskaitas iš vienos sąsajos su visa kiekvienos sąskaitos operacijų istorija.
Operacijų kategorizavimas
Importuokite, tvarkykite ir kategorizuokite operacijas, naudodami taisyklėmis pagrįstą automatizavimą ir rankinius pakeitimus, kad sudarytumėte tikslias išlaidų ataskaitas.
Investicijų portfelio sekimas
Stebėk akcijų paketus ir portfelio našumą su tiesioginiais kainų duomenimis, gaunamais iš Yahoo Finance arba Twelve Data, pagal konfigūruojamą tvarkaraštį.
DI finansų asistentas
Pasirenkama „OpenAI“ integracija leidžia natūralios kalbos užklausas apie išlaidų įpročius ir automatinį importuotų operacijų kategorizavimą.
Kelių naudotojų namų ūkiai
Pakviesk šeimos narius su jų pačių paskyromis, dalijantis biudžetais ir finansiniais tikslais toje pačioje savarankiškai priglobtoje instancijoje.
Kodėl verta naudoti Sure Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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