Įdiek withoutbg vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas dirbtinio intelekto fono šalinimo įrankis, kuris apdoroja nuotraukas vietoje, nepriklausomai nuo debesies paslaugų ir be mokesčių už kiekvieną nuotrauką.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su withoutbg
withoutbg yra savo serveryje talpinama dirbtinio intelekto (DI) varoma fono šalinimo programa, kuri visą keturių etapų ONNX modelio konvejerį vykdo jūsų pačių serveryje. Ji suteikia vilkimo ir nuleidimo žiniatinklio sąsają, skirtą šalinti fonus iš produktų nuotraukų, portretų ir rinkodaros vaizdų – nesiunčiant failų į debesies paslaugą ir nemokant mokesčių už vaizdą. Konvejeris sujungia ISNet segmentavimą, „Depth Anything V2“ gaires, „Focus Matting“ ir patobulinimo modelį, kad gautų švarius, skaidraus fono rezultatus vien tik naudojant procesoriaus išvadas.
Visi modelio svoriai yra supakuoti „Docker“ atvaizde, todėl nereikia nieko konfigūruoti, išskyrus konteinerio diegimą – jokių modelio atsisiuntimų, nereikia GPU, jokių išorinių API iškvietimų apdorojimo kelyje.
Pagrindinės withoutbg savybės
Vietinio AI modelio apdorojimo grandinė
Atlieka visą fono šalinimo apdorojimą tavo serveryje, naudojant komplektuojamus ONNX modelius – joks vaizdas niekada nėra siunčiamas į išorinę debesies paslaugą.
Keturių etapų apdorojimas
ISNet segmentavimas, „Depth Anything V2“ gairės, „Focus Matting“ ir tikslinimo modelis veikia kartu, kad sukurtų švarius plaukų, kailio ir sudėtingų objektų kraštus.
Nereikia GPU
ONNX išvadų vykdymas procesoriumi reiškia, kad bet kuris standartinis VPS gali paleisti visą modelio grandinę be GPU aparatinės įrangos ar CUDA sąrankos.
Intuityvi žiniatinklio vartotojo sąsaja
„React“ sąsaja leidžia vartotojams įkelti paveikslėlius ir atsisiųsti rezultatus su permatomu fonu PNG, JPEG arba WebP formatu be jokios sąrankos.
Jokių mokesčių už nuotraukas
Savarankiškas talpinimas pašalina mokesčius už nuotrauką iš SaaS fono šalinimo API – apdorokite neribotą skaičių nuotraukų už fiksuotą VPS kainą.
Kodėl verta naudoti withoutbg Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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