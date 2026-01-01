Įdiek Svix vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „webhook“ pristatymo paslauga su automatiniu pakartotiniu bandymu, pranešimų pasirašymu ir įterpiamuoju klientų galinių taškų portalu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Svix
„Svix“ yra atvirojo kodo, verslui paruošta „webhook“ pristatymo platforma, kuri tvarko viską, kas susiję su patikimų „webhook“ pranešimų siuntimu dideliu mastu. Ji valdo automatinius pakartotinius bandymus su eksponentiniu delsos didinimu, galinių taškų būklės stebėjimą, pranešimų pasirašymą ir patvirtinimą bei išsamų kiekvieno pristatymo bandymo audito žurnalą – todėl tau nereikės kurti jokios šios infrastruktūros pačiam.
Įterpiamas portalo komponentas leidžia tavo programos klientams patiems valdyti savo „webhook“ galinius taškus ir įvykių prenumeratas. Sukurta „Rust“ kalba dėl našumo, „Svix“ veikia su „PostgreSQL“ ir „Redis“, ir pateikia REST API su oficialiais SDK visoms pagrindinėms programavimo kalboms. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti visus „webhook“ duomenis.
Pagrindinės Svix savybės
Automatiniai pakartojimai
Nepavykę webhook pristatymai automatiškai pakartotinai bandomi su eksponentiniu atidėjimu, užtikrinant, kad pranešimai pasiektų savo paskirties vietą net ir trumpalaikių pertrūkių metu.
Pranešimo pasirašymas
Visi išeinantys „webhook'ai“ yra pasirašomi naudojant HMAC-SHA256 arba Ed25519, leidžiant gavėjams kriptografiškai patvirtinti kiekvieno pranešimo autentiškumą.
Įterpiamas portalas
Pateikite iš anksto sukurtą „webhook“ valdymo portalą, kurį tavo klientai gali naudoti galiniams taškams registruoti ir įvykiams prenumeruoti – nereikia jokios individualizuotos vartotojo sąsajos.
Pristatymo audito žurnalas
Kiekvienas pristatymo bandymas registruojamas su išsamiomis užklausos ir atsakymo detalėmis, todėl lengva derinti gedimus ir pakartoti praleistus įvykius.
Daugiakalbiai SDK
Oficialūs kliento SDK, skirti Python, TypeScript, Go, Java, Ruby ir C#, leidžia integruoti Svix į bet kurią serverio pusę per kelias minutes.
Kodėl verta naudoti Svix Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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