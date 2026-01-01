Įdiek Locust vienu spustelėjimu.
Programuojama Python apkrovos testavimo sistema, skirta lygiagrečių vartotojų simuliavimui, su realaus laiko interneto prietaisų skydeliu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Locust
Locust yra atvirojo kodo, Python pagrindu veikiantis apkrovos testavimo įrankis, kuris leidžia inžinierių komandoms apibrėžti naudotojų elgseną paprastu Python kodu ir pakartotinai siųsti milijonus vienu metu siunčiamų užklausų bet kokiam HTTP ar nestandartinio protokolo tikslui. Skirtingai nei įrankiai, kuriuose pirmenybė teikiama grafinei sąsajai (GUI), Locust scenarijai yra versijuojami skriptai, todėl testus lengva peržiūrėti, parametrizuoti ir integruoti į CI/CD procesus.
Integruota žiniatinklio sąsaja rodo pralaidumą realiuoju laiku, atsakymo laiko procentilius ir klaidų dažnį testų vykdymo metu, ir leidžia tau realiuoju laiku didinti arba mažinti naudotojų skaičių be perkrovimo. Savarankiškai talpinant Locust savo VPS serveryje, testavimo srautas ir prisijungimo duomenys lieka ne trečiųjų šalių SaaS infrastruktūroje ir leidžia tau talpinti apkrovos generatorių arti tikslinės sistemos, siekiant sumažinti dirbtinį tinklo vėlavimą.
Pagrindinės Locust savybės
Python locustfiles
Rašyk testavimo scenarijus kaip paprastas Python klases, turėdamas visą prieigą prie standartinės bibliotekos ir trečiųjų šalių paketų, įgalinančių versijų kontrolę ir CI integravimą.
Realaus laiko žiniatinklio valdymo skydelis
Stebėk užklausas per sekundę, atsakymo laiko procentilius ir klaidų dažnį tiesiogiai savo naršyklėje, ir koreguok vienu metu prisijungusių vartotojų skaičių nesustabdydamas testo.
Paskirstytasis apkrovos generavimas
Pridėkite darbo mazgus, kad koordinuotumėte apkrovą iš kelių mašinų, plečiantis iki milijonų vienu metu prisijungusių vartotojų, o apibendrinta statistika renkama centralizuotai.
Bet kokio protokolo pagalba
Testuok REST API, „WebSockets“, „gRPC“ ir pasirinktinius TCP protokolus, išplėsdamas bazinę vartotojo klasę naudodamas bet kurią Python biblioteką.
Headless CI režimas
Vykdyk testus neinteraktyviai, naudodamas konfigūruojamus praėjimo/nepraėjimo slenksčius pagal gedimų dažnį ir vėlavimą, kad automatiškai kontroliuotum diegimus savo konvejeryje.
Kodėl verta naudoti Locust Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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