Įdiek Photoview vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama nuotraukų galerija, kuri atspindi tavo failų sistemos struktūrą ir niekada nekeičia tavo originalių failų.
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Ką gali kurti su Photoview
„Photoview“ yra greita, savitarnos nuotraukų galerija, sukurta fotografams ir šeimoms, kurie nori, kad jų prisiminimai būtų saugomi jų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Ji skaito tiesiai iš tavo esamos katalogų struktūros – be importavimo proceso, be failų pertvarkymo – ir automatiškai generuoja miniatiūras bei peržiūras tavo serveryje.
Skirtingai nei debesies nuotraukų paslaugos, „Photoview“ palieka tavo originalus nepaliestus ir privačius. RAW failai, EXIF metaduomenys, GPS koordinatės ir veido atpažinimas – visa tai veikia nesiunčiant nė vienos nuotraukos trečiosios šalies paslaugai. Kiekvienas vartotojas gauna savo bibliotekos kelią, todėl tinka namų ūkiams ar mažoms komandoms, besidalijančioms vienu serveriu.
Pagrindinės Photoview savybės
Failų sistemos atspindėti albumai
Tavo esama aplankų struktūra automatiškai tampa tavo albumų struktūra — jokio importavimo, jokio pertvarkymo, jokio prisirišimo.
RAW failų palaikymas
Natyviai naršo ir peržiūri RAW kameros formatus naudodami Darktable, kad fotografai matytų visą savo biblioteką be konvertavimo.
Veido atpažinimas
Automatiškai aptinka ir sugrupuoja to paties asmens nuotraukas, todėl lengva rasti visas konkretaus asmens nuotraukas tarp tūkstančių vaizdų.
EXIF ir GPS metaduomenys
Rodo fotoaparato nustatymus, objektyvo duomenis ir vietos informaciją kiekvienai nuotraukai, su pasirenkamu žemėlapio rodiniu, naudojančiu „Mapbox“ technologiją.
Saugus dalijimasis
Generuok viešas bendrinimo nuorodas atskiroms nuotraukoms arba visam albumui, su pasirenkama apsauga slaptažodžiu, kontroliuojamai išorinei prieigai.
Daugelio vartotojų bibliotekos
Kiekviena naudotojo paskyra serveryje susiejama su savo katalogo keliu, išlaikant šeimos narius ar bendradarbius atskirose bibliotekose iš vienos instancijos.
Kodėl verta naudoti Photoview Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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